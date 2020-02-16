В Раде рассказали, когда в Украине может заработать страховая медицина

Необходимым условием для запуска страховой медицины является выведение зарплат из тени, считает депутат.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий рассказал, что страховая медицина может заработать в Украине в 2023 году.

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Как сообщает “Украинская правда”, соответствующее заявление депутат сделал в интервью “Радио Свобода”. По его словам, медстраховка будет покрывать то, что не вошло в гарантированный государством объем бесплатной медицинской помощи. Но для этого должны быть соблюдены несколько условий.

"Мы не говорим, что мы отменим финансовые гарантии. Это universal coverage (универсальное покрытие расходов пациента, гарантированный минимум бесплатных медицинских услуг). И он должен быть. Все страны за него борются. Страховка будет покрывать то, что не вошло в гарантии. Во-первых, мы должны не ошибиться. Мы должны выбрать ту модель, которую мы финансово и качественно можем позволить в Украине", — сказал Радуцкий.

Необходимым условием для запуска страховой медицины нардеп считает также вывод зарплат украинцев из тени.

"Мы сделаем все, чтобы процент черной зарплаты был с каждым днем все меньше и меньше. И мы рассматриваем возможность написания закона и выбора модели в этом году. Но мы полагаем, что экономически по официальности зарплаты мы выйдем на возможность, чтобы этот закон (о медицинском страхование - ред.) заработал где-то год-два — где-то 2023 год. Это не обещание. Это планы", — резюмировал председатель профильного парламентского комитета.

Ранее Михаил Радуцкий заявлял, что в этом году в Раду будет подан законопроект о медстраховании в Украине.