Страховая компания ИНГО возместила агропредприятию почти 20 миллионов за плохой урожай подсолнечника

Из-за засухи было зафиксировано уменьшение урожайности подсолнечника ниже застрахованного уровня.

АСК «ИНГО Украина» выплатила агропредприятию Харьковщины возмещение за ущерб урожаю подсолнечника из-за засухи. Эксперты оценили ущерб на сумму более 19,2 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе страховой компании.

Отмечается, что посевы подсолнечника, принадлежащие агрохолдингу AgroGeneration, общей площадью более 4 633 га были застрахованы по программе комплексного страхования от целого ряда рисков: града, бури, урагана, ливня, пожара, противоправных действий третьих лиц и засухи.

«В этом и заключается основное преимущество комплексного страхования. Страховое покрытие позволяет защитить урожай от целой группы рисков. Один из них, а именно засуха, сработал прошлого года на территории хозяйства», - отмечает руководитель отдела агропромышленного страхования Руслан Зимовец.

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Как сообщили в компании, в результате воздействия засухи было зафиксировано уменьшение урожайности подсолнечника ниже застрахованного уровня, и расчет ущерба определялся аварийными комиссарами страховой компании на всех застрахованных полях подсолнечника. В результате экспертизы было определено, что ущерб составил 19 276 168,66 грн.

«Несмотря на то, что сегодня мы активно задействуем самые современные технологии, климатический фактор в сфере агро остается определяющим. Эти риски, на которые мы не можем влиять, агрохолдинг передает надежному страховому партнеру. И мы имели неоднократную возможность убедиться, что «ИНГО Украина» стабильно и в полном объеме выполняет свои обязательства», – отметил президент компании AgroGeneration Джон Шморгун.

В сообщении отмечается, что ежегодный рост числа погодных аномалий в стране требует от сельскохозяйственных производителей находить средства минимизации ущерба от таких случаев.

Справка

ЧАО «Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» имеет 25-летний опыт работы на рынке. Компания входит в группу наибольших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам выплат страховых возмещений. Имеет 28 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам. «ИНГО Украина» является полным членом Моторного (транспортного) Страхового Бюро Украины (МТСБУ), членом Американской Торговой Палаты (АСС), Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) и Международной Торговой Палаты (ICC). 13.12.2019 рейтинговое агентство «IBI-Рейтинг» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ЧАО «Акционерная страховая компания ИНГО Украина» по национальной рейтинговой шкале на уровне uaАА, прогноз «стабильный». «ИНГО Украина» предоставляет надежную страховую защиту в сельском хозяйстве с постоянной ориентацией на качественную экспертизу и управления рисками.