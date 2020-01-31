Сбитие украинского самолета в Иране: в МАУ рассказали о судьбе страховых выплат семьям погибших

Сейчас ведутся переговоры с Ираном о возвращении личных вещей погибших семьям пассажиров и экипажа.

В авиакомпании «Международные авиалинии Украины» надеются, что в ближайшее время будут завершены необходимые формальности для начала страховых выплат за сбитие иранской ракетой самолета рейса PS752.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Отмечается, что авиакомпания поддерживает постоянный контакт с иранскими официальными лицами и посольством Украины в Иране по вопросу возвращения семьям погибших багажа, который сейчас находится под контролем соответствующих государственных органов Ирана.

«Это позволяет рассчитывать на возвращение личных вещей семьям пассажиров и экипажа», - говорится в сообщении.

Президент МАУ Евгений Дыхне отметил, что «своевременная финансовая поддержка семей погибших пассажиров и членов нашего экипажа важна».

Он выразил благодарность международным юристам, страховым и перестраховочным компаниям «за настойчивую и максимально эффективную работу в связи с большим объемом специфических процедур получения лицензий в Соединенных Штатах Америки для начала страховых выплат в условиях санкционного режима».

«Для нас очень важно понимание со стороны соответствующих правительственных органов стран всех юрисдикций того, насколько срочным является этот вопрос для семей, и мы рассчитываем на завершение необходимых формальностей в ближайшее время», - подчеркнул Дыхне.

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МАУ также выражает благодарность правительствам Украины и Канады за то, что в Иран были оперативно направлены соответствующие эксперты для проведения расследования на месте катастрофы. Авиакомпания призывает правительства Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана к решительной международной позиции, которая бы позволила рассчитывать на полную и прозрачную процедуру расследования причин сбития украинского самолета, установление ответственности и соответствующие компенсации.

«Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» продолжает оказывать необходимую информационную, юридическую и психологическую помощь семьям погибших пассажиров и членов экипажа через центральный офис компании в Киеве и специальные офисы поддержки в других странах», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных.