Правительство утвердило бюджет Фонда социального страхования на 2020 год

Глава ведомства подчеркнула, что бюджет Фонда на 2020 год является сбалансированным и бездефицитным.

Кабмин 29 января принял постановление "Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2020 год" согласно Закону Украины "О общем обязательном государственном социальном страховании".

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, передает пресс-служба ведомства.

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В частности, определено, что доходы Фонда в 2020 году (вместе с остатком средств на начало года) составят 29 227,6 млн грн, расходы составят 29 195,6 млн грн. Остаток средств на конец 2020 года предусматривается в сумме 32,0 млн гривен.

Глава ведомства подчеркнула, что бюджет Фонда на 2020 год является сбалансированным и бездефицитным.

"Решение правительства будет способствовать своевременному материальному обеспечению застрахованных лиц в случае потери трудоспособности, страховых выплат в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, создаст условия для эффективной работы Фонда по выполнению задач и функций, предусмотренных законодательством", – отметила Соколовская.

Как сообщал УНИАН, 24 января Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру Елены Думы на пост руководителя исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины, назначение которой, по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, происходило с сопротивлениями и скандалами в течение 3-4 месяцев.