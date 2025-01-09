Злоумышленниками оказались 33-летний дезертир и его 25-летняя жена.

Правоохранители задержали супругов-агентов РФ, которые изготовили взрывное устройство для совершения теракта возле здания ТЦК в Днепре 14 декабря прошлого года. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В спецслужбе напомнили, что в результате подрыва взрывчатки возле админздания местного ТЦК завербованным спецслужбами РФ мужчиной погиб человек, еще несколько были ранены. После теракта правоохранители задержали исполнителя преступления, а сейчас - двух агентов страны-агрессора, которые действовали отдельно от него и изготовили самодельное взрывное устройство.

Фигурантами оказались 33-летний дезертир, который самовольно оставил воинскую часть Украины и скрывался в Днепре, и его 25-летняя жена. По данным СБУ, супруги попали в поле зрения врага, когда искали "легких" заработков на тематических Телеграмм-каналах. Впоследствии их завербовали для выполнения задания.

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"По инструкции оккупантов они изготовили взрывчатку, а затем спрятали ее в пакет и заложили в заранее определенный тайник. После этого предатели удаленно следили за тем, как исполнитель забрал ее оттуда, о чем мессенджером доложили своему российскому куратору. Чтобы их вылазки не вызывали подозрений, фигуранты брали с собой своего 3-летнего ребенка", - рассказали в украинской спецслужбе.

После теракта супруги переехали в другую съемную квартиру и пытались запутать следы и залечь на дно, чтобы потом продолжить сотрудничество со страной-агрессором.

Задержали обоих агентов по новому адресу проживания. Во время обыска у них изъяты мобильные телефоны и одежда с доказательствами преступлений, а также российские инструкции для изготовления взрывчатки.

Задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.ч. 2, 3 ст. 258 (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, приведший к гибели человека); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению).

Ранее правоохранители вручили подозрение в теракте исполнителю преступления. Все трое злоумышленников находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Теракт возле здания ТЦК в Днепре

14 декабря 2024 года возле одного из админзданий в центральном районе Днепра произошел взрыв, в результате чего погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения, среди них - двое полицейских.

Впоследствии в СБУ заявили о задержании мужчины, который взорвал самодельное взрывное устройство возле здания ТЦК и СП в Днепре. Им оказался ранее судимый 37-летний житель области. В тот же день суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

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