Подозреваемый "безоговорочно выступает за российскую агрессивную войну против Украины", сказано в обвинительном заключении.

Россиянин, которого подозревают в убийстве двух украинских военных в Германии, признал свою вину в суде. Погибшим было 23 и 36 лет, за рубежом они проходили реабилитацию.

Как сообщает DW, 58-летнего россиянина правоохранители называют сторонником "раздутого русского национализма". Кроме того, он выступает в поддержку войны РФ против Украины.

"Сейчас, в трезвом состоянии, я глубоко сожалею о том, что произошло", – сказал россиянин через своего адвоката.

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Издание отмечает, что участники инцидента были немного знакомы между собой по предыдущим встречам. Они выпивали вместе в местном баре, когда начали спорить о российском вторжении в Украину.

В Центральном управлении по борьбе с экстремизмом и терроризмом прокуратуры Мюнхена заявили, что гражданин России почувствовал себя "ущемленным в своей национальной гордости" в результате того спора.

В обвинительном заключении сказано, что он живет в Германии еще с начала 90-х. Кроме того, подозреваемый "безоговорочно выступает за российскую агрессивную войну против Украины".

Убийство украинских военных в Германии

27 апреля в немецком городе Мурнау убили двух украинских военных 23 и 36 лет. Они проходили там реабилитацию. После инцидента в городе появился стихийный мемориал в память об убитых защитниках – туда приносили цветы, свечи и украинские флаги.

Впоследствии стало известно, что в содеянном подозревают россиянина. Правоохранители сообщили, что подозреваемый в преступлении был в состоянии алкогольного опьянения – он был задержан в тот же вечер.

Следователи не исключали, что за убийством кроются политические мотивы.

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