Состояние его здоровья - средней тяжести.

В районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрелов получил осколочное ранение один украинский военнослужащий.

Об этом сообщается на странице ОТУ "Север" в Facebook.

Воину оказана первая медицинская помощь и доставлено в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове умер раненый на Донбассе боец 57-й бригады Вооруженных сил Украины старший лейтенант Дмитрий Сивоконь.

С начала агрессии РФ против Украины Дмитрий Сивоконь служил в рядах "Сармата" в должности старшего сержанта взвода и патрульно-постовой службы ВСП "Сармат". Офицер-психолог воинской части Андрей Дячко рассказал, что Дмитрий проявил лидерские качества командира, поэтому после сержантского получил первичное офицерское звание младшего лейтенанта.

Автор: Светлана Закелова