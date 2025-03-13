Неизвестно, был ли взрыв связан с объектом, зафиксированным в небе над столицей.

Вечером в среду, 12 марта, в Киеве прогремел мощный взрыв. Тревогу на тот момент в столице еще не объявили.

В сети же публикуют видео пролета неизвестного объекта в небе над Киевом. Отмечается, что, вероятно, было зафиксировано падение метеорита.

В телеграм-канале Alpha Centauri утверждают, что все же речь идет о метеорите.

Видео дня

Официальной информации по этому поводу пока нет. Также неизвестно, был ли взрыв связан с объектом, зафиксированным в небе над столицей.

Тем временем в телеграм-канале "Реальный Киев" сообщают, что в Соломенском районе взорвалась военная машина. Предварительно произошел поджог.

"Это тот самый взрыв, который слышали на правом берегу", – говорится в сообщении.

Вероятно, момент взрыва совпал с пролетом метеорита.

Падение метеоритов: другие новости

Несколько дней назад сразу два метеорита упали в Индии. Произошло это в деревне Бид в индийском штате Махараштра. Как сообщается, один из метеоритов пробил жестяную крышу дома фермера, а другой приземлился на соседнем поле.

В январе падение метеорита фиксировали в Канаде. Тогда он упал прямо у входной двери одного из домов – момент попал на камеры.

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