Сейчас следователи выясняют, связаны ли два взрыва, прогремевших в городе.

В результате взрывов, которые прогремели в Ивано-Франковске вечером 11 марта, погиб несовершеннолетний юноша. Еще один несовершеннолетний потерял две конечности и "находится в реанимации в очень тяжелом состоянии", заявил городской голова Руслан Марцинкив.

"Еще два человека с легкими ранениями, не нуждались в госпитализации. Два взрыва произошли на одной улице. Второй взрыв произошел в квартире, погибших нет, четверо человек легко пострадали", – отметил он в эфире телеканала "Киев24".

Сейчас следователи выясняют, связаны ли эти два взрыва. По словам мэра, сдетонировали неизвестные устройства. Взрывотехники выясняют, что это было.

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Взрывы в Ивано-Франковске

Вечером во вторник, 11 марта, СМИ сообщили о взрывах, прогремевших недалеко от вокзала в Ивано-Франковске. Впоследствии этот факт подтвердили и в местной полиции. Отмечалось, что произошли 2 взрыва вблизи многоквартирных домов.

Примечательно, что сначала сообщалось о взрывах на самом вокзале, однако эту информацию опровергли в "Укрзализныце":

"На железнодорожном вокзале только был слышен звук от взрыва. Пассажиры и работники вокзала не пострадали. Поезда курсируют по графику", – заявил перевозчик.

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