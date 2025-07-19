По данным источников, он также был инициатором засады и убийства в 2015 году Алексея Мозгового, лидера группировки "Призрак".

Убитый в Киеве полковник СБУ Иван Воронич провел множество операций, каждая из которых могла сделать его целью российской разведки. В частности, он был одним из "координаторов" подрыва газопровода "Северный поток", пишет газета The Times со ссылкой на свои источники.

Как рассказали изданию источники и коллеги Воронича, он был "спокойным и тихим человеком, который поддерживал себя в отличной физической форме". Он часто добровольно отправлялся на опасные задания. В частности, по данным источников в разведке, Воронич вступил в элитное спецподразделение СБУ "Альфа" и участвовал в операциях в тылу врага в Курской области.

"По данным источников, он также использовал морские беспилотники против российского Черноморского флота и был заместителем в подразделении полковника Романа Червинского, который, по данным Washington Post, был "координатором" подрыва трубопровода "Северный поток", - пишет издание.

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Также один из источников утверждал, что Воронич был инициатором засады и убийства в 2015 году Алексея Мозгового, лидера группировки "Призрак", пророссийской группировки на востоке Украины.

Любая из этих связей могла привести к тому, что он стал целью россиян, сообщают источники.

Украинские спецслужбы также осуществили ряд дерзких убийств на территории России офицеров и пилотов, которых они обвиняли в военных преступлениях. Однако реакция Украины на убийство Воронича будет иной, пообещал генерал-майор Виктор Ягун.

"Это будет того же уровня, что и операция "Паутина"", — сказал он.

При єтом єксперті прогнозируют, что разведывательная война будет продолжаться ещё долго после окончания боевых действий, и шпионы будут расстреливать друг друга на улицах иностранных столиц.

"Россияне будут искать украинских агентов в Европе. Украинцы не захотят убивать российских агентов на территории союзников, но, вероятно, в Таиланде, Африке и подобных местах", — сказал бывший агент СБУ Иван Ступак. "Эти убийства будут продолжаться по всему миру ещё долгие годы".

Убийство полковника СБУ - что известно

10 июля, агенты российских спецслужб убили сотрудника СБУ в Голосеевском районе города Киева. Около девяти часов утра мужчина подошел к полковнику СБУ Ивану Вороничу и произвел 5 прицельных выстрелов из пистолета, после чего скрылся с места преступления. По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса.

В воскресенье, 13 июля, сотрудники СБУ во время проведения спецоперации ликвидировали агентов российских спецслужб, которые по заданию ФСБ РФ совершили это убийство.

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