Дело Шефира: расстрел в упор, новый асфальт, как гарантия неизменности маршрута, и поиски преступников с вертолетов

В среду утром, 22 сентября между селами Ходосовка и Кременище Киевской области был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира. По машине выпустили несколько автоматных очередей, полицейские говорят о 18 пулях, летевших в пассажира и водителя. Последний получил три пулевых ранения. УНИАН побывал на месте преступления и собрал актуальные версии произошедшего.

""Орел" из соседнего села"

После стрельбы водитель проехал примерно пять километров и достаточно аккуратно припарковался у супермаркета на Днепровском шоссе, в селе Лесники. Вскоре его забрала "скорая", а кассиры и торговки соседнего, цветочного рынка еще больше часа жили безмятежной жизнью, не подозревая, что случилось и не замечая ничего.

"Ну, видели, что подъехала "скорая". Так, может, кому-то из покупателей стало плохо. Мы простые люди, только из новостей узнаем об "орлах" из соседнего села", - рассказала УНИАН одна из цветочниц.

Но вскоре изрешеченное авто взяли в кольцо телевизионщики, и первые кадры дали обильную пищу для сторонников теории заговора, а соцсети заговорили об инсценировке.

Дело в том, что большая часть выстрелов пришлась по нижней части авто, а не по стеклам, чтобы - потенциально - попасть пассажиру и водителю в грудь или голову. С другой стороны, если вспомнить слова, Сергея Шефира о том, что он пригнулся, то картина становится уже иной. И в соцсети есть кадры отметины от пули стекле, судя по всему, заднем.

Как бы то ни было, две очереди прошили машину по диагонали (со стороны водителя), были попадания в переднюю часть, и были выстрелы по уезжающей машине, у нее пробито заднее левое колесо.

Чтобы разобраться в произошедшем, УНИАН побывал и в месте, где, с большой долей вероятности, мог находиться стрелок. Оказалось, что он расстреливал авто с расстояния в несколько метров.

Роковой новый асфальт

Между двумя селами Кременищем и Ходосовкой трасса проходит по лесу. При этом у небольшого поворота все машины должны слегка притормозить, а напротив него - перекрытая шлагбаумом заброшенная проселочная дорога. Рядом ни домов, ни ресторанов, дачные поселки - на приличном расстоянии. Стрелок, похоже, был абсолютно уверен, что его не увидят и не услышат. А протоптанные дорожки от места стрельбы ведут к соседним селам, за короткое время можно пересесть на авто. Большое количество грибников помогало осмотреться накануне.

Интересно, что от дома Сергея Шефира до столицы можно добраться двумя путями, но одну из дорог недавно заасфальтировали, и это явно придавало злоумышленнику уверенности в том, что маршрут высокопоставленного чиновника останется неизменным.

В предполагаемом месте "залегания" преступника УНИАН застал за работой криминалистов. Стрелок буквально оставил следы, а несколько полицейских с металодетекторами прочесывали обочину в поисках улик, в частности, гильз. Мы слышали, как полицейские вполголоса говорили: "Сюда СБУ надо", обсуждая, что работа в лесу больше похожа на поиск ДРГ. Припаркованные машины кинологов говорили о том, что собаки уже несколько часов ищут стрелка и его вероятных сообщников.

За сбором улик наблюдал и глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов, который приехал в парадном мундире с орденской планкой. В какой-то момент он вместе со следователями прошел в глубь леса, но лишь на несколько десятков метров - и вернулся. Через какое-то время прочесыванием окрестностей занялась Нацгвардия. К месту стрельбы подъехали четыре автомобиля с бойцами в бронежилетах, с автоматами. И даже спустя часы после стрельбы, у места инцидента, прямо над макушками сосен, кружил вертолет Нацгвардии.

"Было жутковато"

В истории Украины покушения на политиков - не новость. Иногда это были весьма комичные случаи, как "нападение" венка на Виктора Януковича или "ранение" его тупым предметом - яйцом. Но зачастую ситуации с покушениями - не из приятных.

Собственно, на брифинге после покушения Сергей Шефир рассказал, что от неожиданной стрельбы стало жутковато: "Не понимаю причин. Ехали и вдруг раздались выстрелы. Ранили водителя, но водитель молодец и не становился. Мы ускорились. Было жутковато. Я тут же позвонил в полицию и министру МВД".

По его словам, версии, которые озвучили некоторые СМИ, мол, покушение якобы могло быть связано с разногласиями в команде, это фейки. Сергей Шефир считает, что покушение было совершено для запугивания власти.

"Никаких конфликтов команде нет. Это все фейки... Я думаю, что покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти", - сказал он.

Отреагировал на инцидент со своим другом и президент Владимир Зеленский: "Сразу после выступления на Генассамблее ООН я отправляюсь в столицу. Кто за этим стоит - скажу откровенно: не знаю пока. Какие это силы могут быть? Внутренние или внешние? Но силами не считаю их, потому что передавать мне "привет" выстрелами из леса в автомобиль моего друга – это слабость. А вот ответ будет сильным", - заявил Зеленский и добавил, что "на прочность" его команды "это никак не влияет".

В Нацполиции называют три версии покушения на первого помощника президента Сергея Шефира. "В связи с государственной деятельностью пострадавшего с целью давления на высшее руководство государства, и с целью дестабилизации политической ситуации в нашем государстве. В том числе рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств", - заявил на брифинге глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сказал, что пока рано говорить о возможном российском следе в совершении нападения. "Это должно показать расследование", - сказал он.

Фактор, который спас жизнь

Монастырский отметил, что целью обстрела, в том числе, была остановка автомобиля. "И мы понимаем, если бы автомобиль остановился через 50-100 метров, то последствия были бы однозначно трагическими. То, что водитель выехал из зоны обстрела, было фактом, который спас жизнь", - сказал он.

Водителя Александра Иванько, который был ранен во время покушения на Сергея Шефира, прооперировали и, по словам главврача клинической больницы "Феофания" Игоря Семенива, он находится в стабильном состоянии.

"Пациент был доставлен к нам машиной "скорой помощи" с определенным диагнозом. По действующему законодательству я не имею право его разглашать. Медицинскую помощь ему предоставили в полном объеме. Его состояние стабильное, угрозы для жизни нет. Он находится в одном из отделений интенсивной терапии", - рассказал главврач.

"Когда человек поступает с таким диагнозом, то он сначала оказывается в операционной, а потом уже в одном из отделений интенсивной терапии. А сколько он там пробудет, определяется его состоянием", - добавил он.

По словам медика, операция прошла гладко, стандартно, без каких-либо осложнений: "Мы надеемся, что все заживет легко".

По факту покушения правоохранители начали производство с предварительной квалификацией "Покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 УК).

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