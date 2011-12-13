Столичные пляжи и зоны отдыха возле воды готовят к зиме

Коммунальное предприятие «Плесо» готовит столичные пляжи, зоны отдыха возле воды и спасательные станции к зимнему периоду.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КП “Плесо”.

В частности, проведены два осенних тура дератизационных работ, приобретена зимняя одежда для рабочих хозяйств и спасателей на воде. Кроме того, осуществлены продув водопроводной сети хозяйств КП «Плесо», а также консервирование плавсредств спасательно-водолазной службы и пляжного инвентаря (урн для мусора, кабин для переодевания, топчанов, питьевых фонтанчиков и пр.).

Для складирования опавших листьев КП «Плесо» устраивает компостные ямы.

Ежедневно проводится санитарная очистка от бытового мусора, опавших листьев и сухостоев.

Коммунальное предприятие «Плесо» начало подсыпку песка на пляжах Гидропарка.