В Запорожской области 15-летний мальчик выстрелил в себя из-за чувства обделенности родительским вниманием.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, ЧП случилось накануне – 16 октября в Токмакском районе Запорожской области.

«16 октября в Токмакский горотдел милиции обратилась 40-летняя женщина с заявлением о том, что ночью ее 15-летний родственник, который ранее самовольно место проживания не оставлял, ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в лесополосе около одного из сел Токмакского района подросток выстрелил в себя из пневматического ружья, принадлежащего его отцу и получил ранение, с которым госпитализирован в Запорожскую областную больницу, где сейчас и находится», - сообщили в милиции, отметив, что причина попытки суицида мальчика уже установлена.

«Установлено, что ранее несовершеннолетний неоднократно говорил своим родителям, что после рождения сестры, они мало уделяют ему внимания», - сообщили в отделе связей с общественностью Запорожского главка милиции.