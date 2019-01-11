Грипп свирепствует: в Чернигове в школах и больницах введен карантин

Обучение в школах города с 14 января не начнется. Карантин продлится до улучшения ситуации.

В Чернигове в образовательных и лечебных учреждениях введен карантин из-за превышения эпидпорога заболеваемости гриппом на 16%.

Как сообщает пресс-служба Черниговского горсовета, соответствующее решение принято сегодня на заседании городского оперативного штаба для координации действий по предотвращению распространения заболевания гриппом и ОРВИ на территории города.

В частности, начальник управления здравоохранения городского совета Владислав Кухар сообщил, что по результатам совещания с главными врачами городских больниц и в соответствии с приказом управления здравоохранения горсовета в городе будет проводиться целый комплекс ограничительных мероприятий.

«Прежде всего, это ограничение свободного доступа в стационарные отделения больниц для посетителей, некоторые из них будут перепрофилированы, где будут создаваться специальные палаты для больных и т.д.», - отметил он.

Кухар также обратился к черниговцам с просьбой проводить профилактические мероприятия, а при первых симптомах оставаться дома, не заниматься самолечением и немедленно обращаться за медицинской помощью, поскольку в этом году заболевание развивается очень быстро.

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По его словам, в группе риска - дети, люди со сложными сопутствующими заболеваниями, беременные женщины.

«Сейчас по городу 106 человек болеют пневмонией различной степени тяжести. Они находятся на стационарном лечении. В Чернигове уже зафиксированы два летальных исхода от пневмонии с осложнениями, которые произошли из-за позднего обращения за медицинской помощью», - добавил Кухар.

Кроме того, как отмечается в сообщении, с 14 января обучение в школах города не начнется, и это будет продолжаться до улучшения ситуации.

По информации начальника управления образования городского совета Василия Билогуры, мониторинг состояния заболеваемости детей, посещающих детские сады, и мероприятия по профилактике в заведениях проводятся ежедневно. На сегодняшний день в детсадах отсутствуют 57,5% детей, из них, по словам родителей, 9,5% - из-за болезни. Школьники - на каникулах, но многие учителя сейчас находятся на больничном. Поэтому он рекомендовал продлить каникулярный период в школах города.

Заведующий отделением Черниговского городского отдела ГУ «Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины» Светлана Аландаренко сообщила, что всего с начала эпидемического сезона гриппом и ОРВИ заболели 30 тыс. 446 человек, из них - 21 тыс. 416 детей. С начала эпидсезона в городе привиты 1454 человека, из них - 667 детей.

За текущую неделю заболеваемость возросла и зарегистрировано 3662 случая гриппа и ОРВИ, в том числе детей - 50%. В стационары госпитализированы - 37 человек, из них 51% - дети до 17 лет. Исследования подтвердили грипп в 12 случаях.

Как сообщал УНИАН, с начала года в Черниговской области в результате осложнений от гриппа умерли четыре человека.

В Чернигове школьникам продлили зимние каникулы до 14 января, чтобы избежать карантина.