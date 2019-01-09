В Ривненской области от кори умер 49-летний мужчина

По данным медиков, мужчина не был привит против кори.

На Ривненщине 6 января 2019 года из-за осложнений от кори умер 49-летний мужчина.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в ГУ «Ривненский лабораторный центр Минздрава Украины».

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По сведениям лабораторного центра, мужчина заболел корью 19 декабря. За медицинской помощью обратился 24 декабря и был госпитализирован в инфекционное отделение Ривненской центральной районной больницы.

«В связи с тяжелым течением заболевания 27 декабря мужчину перевели в отделение интенсивной терапии и анестезиологии. Мужчину спасти не удалось, 6 января он скончался. Заключительный диагноз: отек головного мозга, коревой энцефалит, корь (тяжелая форма) лабораторно подтвержден», - сообщили в ведомстве и добавили, что мужчина не был привит против кори.

Как сообщалось, 7 января в Ривненской области от гриппа умерла 16-летняя девушка.