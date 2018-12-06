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В Одесской области от ОРВИ умер месячный ребенок

13:44, 06 декабря 2018
Новости регионов
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Ребенку был один месяц / фото newsru.co.il

Об этом в комментарии "Громадському радіо" сообщила заведующая отделом гриппа Центра Общественного здоровья Минздрава Украины Оксана Артемчук.

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"Это произошло на прошлой неделе в Одесской области. Это ребенок возрастом один месяц. Он умерла от риновирусной инфекции, подтвержденной методом полимеразной цепной реакции", — сообщила Артемчук.

Ранее в Минздраве сообщили, что в течение прошлой недели гриппом и ОРВИ заболели более 195 тысяч украинцев, показатели заболеваемости приближаются к эпидемиологическому порогу. В период с 26 ноября по 2 декабря один человек умер вследствие риновирусной инфекции (ОРВИ).

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Теги: #смерть#ОРВИ#Одесская область