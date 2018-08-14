На Львовщине за сутки госпитализировали 2 мужчин из-за укусов змей

Обоих мужчин змеи укусили за ноги, они находятся в медицинских учреждениях.

На Львовщине за сутки госпитализировали 2 мужчин через укусы змей.

Об этом сообщает ГСЧС области. 13 августа в 16:45 к спасателям поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы поступил мужчина, 1980 года рождения, житель с. Ялынковатое Сколевского района. Пострадавший поступил в медицинское учреждение с диагнозом « укус змеи правой стопы».

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В этот же день в 20:45 поступило сообщение от дежурной Жовковской центральной районной больницы, о том, что в хирургическое отделение поступил мужчина, 1966 года рождения, с диагнозом − укус змеи в палец правой стопы. Мужчина житель с. Пристань Сокальского района.

Ранее на Львовщине 4-летний ребенок оказался в реанимации после укуса змеи.