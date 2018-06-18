Улучшилось состояние двух велосипедистов, которых под Харьковом сбила машина (видео)

Авто на полной скорости вылетело на встречную полосу и въехало в группу велосипедистов. Женщина погибла на месте, двое подростков в больнице.

Один парень до сих пор в реанимации, но операцию на бедре перенес успешно. Второй парень с переломами конечностей – в травматологии.

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Как сообщал УНИАН, вчера днем водитель "Жигулей" выскочил на встречку, где ехали четыре велосипедиста. На полном ходу влетел в них и те разлетелись на несколько метров. 32-летняя женщина от многочисленных травм погибла на месте. Двух подростков забрала "скорая".

Предварительно, водитель был трезв. А подростки до сих пор в состоянии шока. Врачи оценивают их состояние как стабильное.