Улучшилось состояние двух велосипедистов, которых под Харьковом сбила машина (видео)

19:02, 18 июня 2018
Новости регионов
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Состояние двух травмированных улучшилось \ УНИАН

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Как сообщал УНИАН, вчера днем водитель "Жигулей" выскочил на встречку, где ехали четыре велосипедиста. На полном ходу влетел в них и те разлетелись на несколько метров. 32-летняя женщина от многочисленных травм погибла на месте. Двух подростков забрала "скорая".

Предварительно, водитель был трезв. А подростки до сих пор в состоянии шока. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

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Теги: #Харьковщина#ДТП с велосипедистом