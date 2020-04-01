"Днем вирус спит, а ночью бегает". Как на Черкасщине люди привыкают жить в "закрытом" из-за Covid-19 городке

На данный момент в Украине зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Лидируют Черновицкая область, где зафиксировано 104 случая и Киев – 134 случая. В числе лидеров и Черкасская область – 52 случая заболеваний, при этом большая часть (28 случаев) зафиксирована в Камянке.

Еще в воскресенье появились новости о том, что город с десятью тысячами жителей «закрывают на жесткий карантин». УНИАН решил выяснить, что он из себя представляет.

«Фамилию и адрес нулевого пациента и его жены быстро слили в соцсети»

«Нулевым» пациентом в Каменке считают водителя одного из местных заводов. Мэр города Владимир Тирон, обращаясь к жителям Камянки, упомянул, что причина эпидемии – «подарок из Италии». Версия, что мужчина заразился, когда встречал свою родственницу из «Борисполя», который день обсуждается в местных группах в соцсетях. И под одной из подобных записей есть комментарий самой «итальянки», что прилетала она в Украину в декабре – задолго до разгара эпидемии в Европе.

«Кто «нулевой» - непонятно. Может, тот мужчина заразился от кого-то из своих коллег, у которых была легкая форма? Он стал «первым» из-за того, что слег с пневмонией, а таким больным делали тесты на коронавирус. Скольких он мог заразить у нас? Есть информация, что за пять дней до госпитализации он возил рабочих на завод, до этого его отправляли в больницу в соседний район, с ним контактировал семейный врач», - рассказал УНИАН житель Камянки Дмитрий.

По его словам, кто-то слил в соцсети данные не только о заболевшем, но и о его жене: фамилии, адреса, места работ. Но до физического насилия, как, например, на Буковине, где женщине, не соблюдавшей правила обсервации и заразившей соседей, обещали сжечь дом, к счастью, не дошло.

«Может, дело в том, что люди напуганы так, что боятся подходить к его дому. Но, с другой стороны, в соцсетях хватает постов, где тому водителю желают скорейшего выздоровления. Он сейчас в областной больнице», - рассказывали нам жители Каменки.

«Высовывает голову в форточку, чтобы подышать свежим воздухом»

«В субботу диагноз подтвердили у моего 58-летнего родственника, он тоже водитель, работал вместе с «нулевым» пациентом. Сидит в своем доме, в отдельной комнате. Иногда высовывает голову в форточку, чтобы подышать свежим воздухом. Температура у него 37-37,8, жалуется на зуд в носу. Говорит, что есть вялость, но, если бы не диагноз, он бы на нее внимания и не обратил бы. Первые дни были истерика: «Как жить дальше», но уже успокаивается», - рассказал УНИАН родственник одного из заболевших коронавирусом Руслан Кулик.

Он говорит, что в одном доме с инфицированным находится еще семеро, из них трое - дети. По иронии судьбы, родственники съехались в Каменку из больших городов, чтобы переждать эпидемию.

«Их соседи к новости о болезни относились спокойно. Сказали: «Если что надо - обращайтесь, мы через межу перебросим». Но на днях надо было купить памперсы, позвонили таксистам: «Мы все оплатим, сами выйти не можем, сидим на карантине». Никто не захотел ехать… Люди напуганы. Я записал видео о своей родне, выложил его. И, вот, захожу в магазин, меня узнали и начали спички тянуть – кто будет меня обслуживать. Я пытался объяснить, что только по телефону общался – не помогло. Но при этом по городу свободно ходят те, с кем работал заболевший», - рассказывает Руслан Кулик.

Он добавляет, что его родным звонили соцслужбы, узнавали, есть ли в чем-то нужда. Но списывает их активность на то, что его видеоблог набрал десятки тысяч просмотров в соцсетях. Мэр Камянки Владимир Тирон, в свою очередь, утверждает, что власти стараются помочь всем.

«Можно выехать из города через поле, через посадку»

На въездах в Каменку установили четыре блокпоста, где водителям измеряют температуру. Но работа КПП вызывает несколько вопросов. Врачи, которые дежурят с полицией и Нацгвардией, открыто признаются, что скрининг работает не точно. Из-за того, что люди едут в нагретом салоне авто, температура отображается неправильно, может быть выше реальной. И, судя по всему, проконтролировать всех выезжающих невозможно.

Кроме того, существуют второстепенные, проселочные дороги, по которым можно въехать в город и выехать из него. И, по словам местных, их может быть до десяти. В то время как блокпостов, напомним, четыре.

«Да, я знаю, что можно выехать из города через поле, через посадку. Но за этим должна следить полиция, которая патрулирует город. Если кого-то задерживают, узнают цель поездки, делают предупреждение. Если увидят во второй раз, составят протокол. Ничего иного мы не можем. «У нас нет чрезвычайного положения, а в условиях чрезвычайной ситуации другие правила», - рассказал УНИАН мэр Камянки Владимир Тирон.

«Но мы собираемся ужесточить въезд и выезд из города. Мы не блокируем работу предприятий, организаций, но мы хотим составить списки людей, которым необходимо въезжать в город по работе. Без нужды приехать в Каменку будет нельзя», - добавил он.

К слову, в населенном пункте уже сейчас действует что-то вроде комендантского часа: перемещение по городу ограничено с восьми вечера до шести утра. Местные жители по этому поводу недоумевают и шутят в соцсетях: «Это из-за того, что днем вирус спит, а ночью бегает». Но можно встретить и резкое: «Когда ввели карантин, все лазили по ж/д станции и возмущались: «Почему нет электрички? Мне на базар надо!». Вы нарушали условия карантина, а сейчас умничаете».

Огороды и картошка

Городской голова рассказал УНИАН о том, как в Камянке теперь проводятся тесты всем, кто был в тесном контакте с заболевшими коронавирусом. По состоянию на вторник диагноз не подтвердился ни у одного из 43 обследованных. И пока делаются новые тесты, город живет «обычной» для карантина жизнью.

«За гречкой и в аптеку не побежали (маски и парацетамол разобрали еще две недели назад). Паники нет, но страх есть. Одно дело, когда вирус в Китае, а другое – через квартал от тебя. Страшно даже за хлебом выйти – мало ли что. Но молодежь общается на улицах, а люди постарше выходят в огороды сажать картошку. И только время покажет, поможет нам закрытие города или нет», - рассказывают местные жители.

Тем временем, в Кабмине отмечают, что Украина не настолько богатая страна, чтобы позволить не работать экономике долгое время. «Экономику надо запускать. Люди должны зарабатывать деньги. Украина не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване», - заявил в понедельник премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство рассматривает варианты, как можно было бы ослабить карантин и запустить экономику. Однако будет ли это сделано зависит от динамики распространения коронавируса. Пока она не вселяет оптимизма.

Влад Абрамов