Консультант по здоровому питанию Лора Филиппова: К привычке постоянно жевать во время карантина нужно применить "вето". Чем чаще едим, тем сложнее контролировать аппетит, хочется есть больше и больше

Посоветуйте читателям, как лучше контролировать свой вес и форму. Чаще замерять талию или становиться на весы?

Я рекомендую использовать и весы, и сантиметр, так как в разные периоды на пути к своей идеальной фигуре мы худеем по-разному. Но делать это не чаще одного раза в неделю. Если говорить о том, что показательнее – вес или объемы, то, конечно, объемы! Никто не знает вашу цифру на весах, а визуально видят все. Если у вас хорошее качество тела и достаточно мышечной массы, то можете весить больше человека, у которого меньше мышц, но при этом лучше выглядеть.

Важно ли считать калории?

Важно ориентироваться в калорийности продуктов и не злоупотреблять высококалорийной едой. Она, обычно, самая вредная - кондитерка, майонез, фаст-фуд…. Но есть и полезные высококалорийные продукты – орехи, семена, растительные масла… Здесь важно контролировать количество в день.

Ежедневный подсчет калорий я считаю титаническим трудом и, в принципе, не особо нужной штукой. Какая разница, сколько калорий в вашем салате, если там овощи, зелень, запеченная курица и заправка из небольшого количества масла? Самое калорийное здесь - масло, и именно его количество мы контролируем. Важно ориентироваться на размер и компоненты порции. И в основе рациона иметь полезные разнообразные и натуральные продукты. Тогда можно калории не считать.

Перечислите «топ-продукты», которые вызывают лишний вес и вредят здоровью.

Лишний вес вызывают любые продукты, которые в избытке. Хотя я не знаю лично человека, который бы поправился на вареной морковке (улыбается). В основном, поправляются из-за злоупотребления простыми углеводами (сахар, конфеты, печенье, булки, белый хлеб и т.д.). Важно понимать, что лишние килограммы и вред здоровью - от избытка продуктов. При преимущественно здоровом рационе кусок пиццы или торт раз в два-три месяца не нанесут вреда.

Но все же есть продукты, в которых нет пользы, они вредят нам и только лишь «загрязняют» наш рацион. Это сильно промышленно обработанные продукты – полуфабрикаты, сосиски, колбасы, копчености и т.д. с большим содержанием усилителей вкуса, консервантов, стабилизаторов, красителей. Это продукты с высоким содержанием трансжиров, добавленного сахара (особенно, сладкая газированная вода).

К каким пищевым привычкам вы применили бы «вето» на время карантина, из-за которого украинцы стали гораздо меньше двигаться, тратить энергии и калорий?

На привычку постоянно жевать! Чем чаще мы едим, тем сложнее контролировать аппетит, хочется есть больше и больше. Хотя я «за» график питания и адекватные перерывы между едой не только в период карантина.

Посоветуйте, как скорректировать рацион с помощью замены продуктов. Например, известно, что тот же бурый рис полезнее белого…

Все просто – выбирать нерафинированные продукты, более цельные и с минимумом промышленной обработки. Мясо куском полезнее магазинных сосисок, цельная крупа полезнее хлопьев, домашние пельмени из домашнего теста и приготовленного вами фарша полезнее магазинных аналогов.

Если судить по соцсетям, многие украинцы начали упражняться в домашней выпечке. Каким сдобным изделиям отдавать предпочтение, когда их лучше есть?

Главное правило – не злоупотреблять! Использовать цельнозерновую муку или хотя бы смесь цельнозерновой и муки высшего сорта, меньше сахара. Ну и есть на завтрак-обед, но не на ужин.

Влияет ли время суток на выбор продуктов? Чем лучше завтракать, а чем - ужинать?

Здесь все зависит от рациона конкретного человека и его личных особенностей. Но, если говорить в общем, то утром нам нужна энергия. Поэтому углеводы лучше есть в первой половине дня, а ужин сделать более белковым.

Всем ли нужны разгрузочные дни?

Не всем и не всегда. Это очень индивидуально и в рамках одного вопроса сложно ответить. Но не делайте разгрузочный день на фруктовых соках и фруктах.

Что делать тем, кто уже начал набирать лишний вес? Что думаете о распространенных советах: «Использовать маленькие тарелочки, жевать каждый кусочек не менее десяти раз»?

С жевания начинается пищеварение. Жевать - это очень важно и, правда, что тщательное жевание позволит вам насытиться, не успев переесть. А еще еда лучше усваивается. У кого уже есть лишний вес, рекомендую начать с графика – перерывы между едой не менее трех часов, ужин не позже, чем за три часа до сна. Контролировать продукты, которые в тарелке, и размер порции за раз.

Стоит ли отказываться от ужина, мечтая о стройной фигуре?

Не стоит. Просто нужно вечером есть не много и не поздно.

Ирина Шевченко