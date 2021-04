Смертельная скука. Рецензия на фильм Mortal Kombat

Авторы экранизации легендарного Mortal Kombat обещали показать на экране любимых героев, захватывающие драки и кровавые фаталити – все, что нужно фанатам. И они сдержали обещание. Вот только фильм от этого лучше не стал. О плюсах и минусах новой киноадаптации рассказываем в нашем материале.

Зачастую фильмы по играм больше всего критикуют именно геймеры. Здесь актер выглядит не так, тут сюжет изменили – в целом похоже на экранизации книг, только бюджеты меньше. И вот одной из немногих киноадаптаций, которую фанаты считали практически эталонной была лента по Mortal Kombat 1995 года.

Сама серия тогда была на коне: разработчики выпустили три культовые части, а даже далекие от видеоигр зрители тепло приняли хоть и простой, но классический сюжет. Идея была в том, что есть турнир, на который съезжаются величайшие бойцы и сражаются друг с другом. Этот сюжет зрители уже видели в фильме "Выход дракона" с Брюсом Ли, и в картине "Кровавый спорт", где сыграл Жан-Клод Ван Дамм. В "Смертельной битве" бойцов наделили сверхъестественными способностями и удачно подобрали актеров. В результате при бюджете в $20 миллионов, фильм собрал в прокате $122 миллиона.

Потом была провальная вторая часть и про франшизу надолго забыли. Пока не появился Саймон Маккуойд и Джеймс Ван, снявший "Астрал" и "Заклятие". Первый занял режиссерское кресло, а второй выступил продюсером новой экранизации Mortal Kombat. Оба пообещали снять фильм с рейтингом 18+, кровавыми драками и пристальным вниманием к деталям игры. Мы посмотрели ленту и готовы рассказать, что из этого получилось.

Сюжет

Экранизация начинается с предыстории, показывая начало давней вражды культовых персонажей игры – Саб-Зиро и Скорпиона. Зрители переносятся в Японию XVII века, где воин клана Сирай-Рю по имени Ханзо Хасаши носит ведра с водой для своей жены, которая ухаживает за садом. Во время очередной ходки к ручью, на его семью нападают воины клана Лин Куэй во главе с Би-Ханом. Последний, обладая способностью все замораживать, убивает и семью, и самого Ханзо.

Далее магия монтажа переносит нас в современность, где мы знакомимся с Коулом Янгом – это главный герой фильма и по совместительству давний потомок Ханзо Хасаши. За скромные деньги Коул участвует в подпольных драках и имеет метку дракона. Это символ избранных воинов, которые должны защитить Землю от Внешнего мира на турнире Mortal Kombat.

Идея такова: хочешь захватить чужой мир, будь добр, победи десять раз подряд на турнире. Земные бойцы уже девять раз проиграли. Так что последняя битва очень важна. Но злой колдун Шанг Цунг из Внешнего мира не хочет полагаться на случай. Он решает отправить своих воинов на Землю, чтобы те выследили и убили всех, у кого есть метка дракона.

Это и есть завязка фильма. И когда ее описываешь, кажется, что у новой экранизации даже есть сюжет. Но это не так. Это практически бессвязная нарезка плохо поставленных драк с посредственными спецэффектами и тонной фансервиса. И только от ваших ожиданий зависит то, насколько понравится вам фильм.

Если вы ждали фильм из-за любви к оригинальной игре

Фильм по Mortal Kombat только подтверждает парадокс экранизаций игр. Они всегда получаются хуже, чем самый примитивный первоисточник. Сценаристы ленты взяли от игры только отдельные детали, не вдаваясь в подробности. И это при том, что сюжету самого файтинга позавидует любой бразильский сериал. Но да ладно, ведь фанаты "Смертельной битвы" явно не за сюжет полюбили игру – здесь главное драки. Так вот в фильме они оставляют двоякое впечатление.

С одной стороны, в ленте хватает кровавых фаталити и крутых сцен, вроде заморозки оружия во время выстрела. А с другой стороны, сами драки поставлены скучно. Рваный монтаж и неудобные ракурсы не дают как следует насладиться хореографией. А к этому еще добавляются довольно невзрачные спецэффекты. И если лед и кровь в фильме еще выглядят более-менее убедительно, то на молнии и уж тем более на огонь без слез не взглянешь.

Зато здесь много фансервиса для истинных поклонников игровой серии. Тут вам и отсылки, и множество культовых персонажей со своими фирменными движениями, способностями и приемами. Вот Кунг Лао выпрыгивает из-под земли со своей летающей шляпой, прям как в игре. Или Скорпион кричит Get Over Here – все как вы любите! Если готовы при этом закрыть глаза на неубедительный сюжет и местами неудачный подбор актеров, то получите удовольствие от просмотра.

Единственное, что может огорчить фанатов, так это отсутствие самого турнира. Большая часть драк пройдет не на зрелищных аренах, а в мрачных подвалах и сараях, где и смотреть то не на что.

Если вы ждали интересное кино

А вот именно как фильм, без оглядки на отсылки к первоисточнику, Mortal Kombat не работает. Актеры здесь ничем не лучше косплееров, которые оделись как герои файтинга, и просто проговаривают свои реплики. Все они, за исключением Кано, скучные. А некоторые, и вовсе не попадают в образ. Мне к примеру, совершенно не понравился бог грома Рэйден, а уж актер Чинь Хань, сыгравший Шанг Цунга, даже близко не дотягивает до Кэри-Хироюки Тагавы, который исполнил эту же роль в старой экранизации 1995 года.

Логика здесь тоже часто хромает. Вот я так и не понял, почему все, кого в начале убил Саб-Зиро просто умерли, а Ханзо Хасаши покрылся дешевым эффектом огня и исчез? По лору игры, только попав в Нереальность (местный аналог ада) он обретет сверхъестественные способности. И это только начало фильма. А разбирать все сюжетные дыры просто не имеет смысла.

В целом новая экранизация – это очень бюджетный боевик, который вышел во время пандемии, где у него практически нет конкурентов. Но даже в такой ситуации любители хорошего кино его не оценят.

Смотреть или не смотреть?

Получив скромный бюджет и малоизвестных актеров, режиссер Саймон Маккуойд попытался в фильме заигрывать с аудиторией игры. Зачастую выглядит это не лучше, чем фанатские ролики на YouTube. В период острого дефицита свежих премьер, отговаривать от просмотра экранизации Mortal Kombat нет смысла. Главное постарайтесь занизить свои ожидания.

Сергей Коршунов

