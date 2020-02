«Соник», «Смертельная битва» и «Охотник на монстров». Стоит ли смотреть экранизации игр

С самого начала с экранизациями игр что-то не задалось. Первым фильмом по игре, что официально зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса, был «Супербратья Марио». Исполнитель главной роли Боб Хоскинс позже признался, что это была худшая работа в его карьере. Хотя зрители из без его откровений ощутили всю убогость этой картины. Чего только стоит идиотский сюжет, где два брата-водопроводчика находят в Бруклине проход в параллельный мир. Они попадают в город, где людьми-ящерицами правит жестокий диктатор, мечтающий захватить Землю. Чтобы помешать ему, водопроводчики вынуждены отыскать и спасти принцессу Дейзи…

Конечно, так можно придраться и к сюжету самой игры. Вот только в Super Mario Bros сюжет – далеко не главная составляющая. Там эталонный геймплей для платформеров середины восьмидесятых, за что его и ценят до сих пор. Кстати, Боб Хоскинс, сыгравший Марио, только потом от своего сына узнал, что снимался в фильме по мотивам игры!

Как можно догадаться, после «Супербратьев Марио» к фильмам по играм киношники еще долго не могли найти подход.

Попытки подобрать ключ к экранизации игр: от звезд боевиков до сильных женщин

В 90-х случился настоящий бум на фильмы по играм. Киношники смекнули, что любители поиграть – это большая аудитория, которая, увидев знакомое название на постере, обязательно пойдет в кинотеатр. А если к названию добавить еще известного актера, и чтобы с мускулистой бицухой на переднем плане… Кто же откажется такое смотреть? Но не тут-то было.

В прицеле голливудских продюсеров оказались игры жанра beat 'em up и настоящие короли аркадных автоматов - файтинги.

Фильм «Двойной Дракон» - экранизация одноименной игры - переносил зрителей 90-х в далекий 2007 год. Тут на улицах постапокалиптического Лос-Анджелеса днем хозяйничала полиция, а ночью свирепствовали… панки! В дремучих дебрях сюжета бродили два брата с очень неожиданной, для фильма про единоборства, фамилией – Ли. Одного из них играет Марк Дакаскос, а второго Скотт Вульф. Им противостоял Роберт Патрик. Он очень злился, что после «Терминатора 2» вынужден сниматься в таком треше, а потому стремился отобрать у братьев Ли магический медальон. Бороться с будущей звездой «Захара Беркута» братьям помогала Алисса Милано, которая прославится позже благодаря сериалу «Зачарованные». Казалось бы, с таким актерским составом фильм просто не мог получиться плохим. Но нет, он даже не отбился в прокате. А в 2009 году журнал Time включил его в десятку самых худших фильмов по играм.

В один год с этим «шедевром» мир увидел экранизацию игры Street Fighter 2 с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. Не будем травмировать вашу психику описанием и этой картины, скажем просто - фильм не удался, хоть и собрал неплохую кассу.

А вот единственной вменяемой лентой по файтингам получилась «Смертельная битва». Главное достоинство фильма – отличный каст актеров, которым удалось попасть в образы. Тут и Робин Шу уверенно смотрится в роли Лю Кана, и Кристофер Ламберт блистает в образе Рейдена. Но больше всего выделился Кэри-Хироюки Тагава, который так убедительно воплотил роль колдуна Шанг-Цунга, что спустя 24 года разработчики попросили актера подарить свою внешность и голос этому персонажу в игре – Mortal Kombat 11.

Однако попадание в образ не уберегло «Смертельную битву» от гнева критиков. Хотя зрители достаточно благосклонно отнеслись к экранизации, во многом благодаря тому, что сюжет самой игры тогда был не замысловатый и мог уместиться в паре предложений, а главный акцент делался на битвах. Сегодня такой номер уже не пройдет.

Дело в том, что за 28 лет игра обросла таким количеством деталей, что по сюжетным хитросплетениям может смело соперничать с «Санта-Барбарой». Тут есть герои, которых предали, и родственники, желающие за них отомстить, есть обезумевшие боги, персонажи, которые хотят изменить ход времени. Более того, у культовых бойцов файтинга уже даже дети появились. Но самое главное – разработчики и так подают историю в виде фильма, созданного на движке игры. Тем, кто не знаком с серией, стоит пояснить: в сюжетном режиме идет почти четырехчасовой фильм, который в моментах поединков прерывается на то, чтобы игрок мог взять под управление персонажа и провести бой. Но, что еще важнее – такой фильм создан самими разработчиками, которые прекрасно знают лор своей игры и со всей любовью относятся к проекту.

Так, может, лучше посмотреть фильм из Mortal Kombat 11, чем его второсортную адаптацию с плохо нарисованными артами и тонной безвкусного фан-сервиса?

Фильм из игры Mortal Kombat 11

Фильмам по играм с женскими персонажами в главных ролях повезло еще меньше. Главного секс-символа игровой индустрии – Лару Крофт - на киноэкране воплотила Анджелина Джоли. И если в 2001 году «Лара Крофт: расхитительница гробниц» казалась крутым боевиком, то сегодня этот фильм без смеха смотреть невозможно.

К слову, как и современный ребут, где Лару Крофт играет Алисия Викандер. Мало того, что он местами покадрово копирует Tomb Raider 2013 года, так еще Алисия, кроме художественного визга, никаких других эмоций не показывает.

Самой плодовитой оказалась серия фильмов по игре Resident Evil. Режиссер «Смертельной битвы» Пол У.С. Андерсон снял аж шесть картин с Миллой Йовович в главной роли. И если первые две еще хоть так-то пытались опираться на игры: ну, там, зомби-эпидемия, Т-вирус, Ракун-сити – то следующие части оставили от «Обители зла» только название и лишь изредка показывали знакомых игровых персонажей.

Благо, три года назад эта зомби-вакханалия закончилась. Но не успели геймеры выдохнуть, как мистер Андерсон с женой ухватились за другую игровую франшизу – Monster Hunter. «Охотник на монстров» выйдет в этом году и, судя по заявленному сюжету, с ним режиссер церемониться не стал, а прямо с первой части отбросил как можно больше всего, что касается игры. Так что ничего хорошего от Monster Hunter с Миллой Йовович ожидать не стоит.

Но больше всего не повезло фильму по игре «Бладрейн» и его главной героине. Эта лента получила шесть номинаций на премию «Золотая малина». А исполнительница главной роли – Кристанна Локен («Терминатор 3») - так и вовсе загубила свою карьеру. После этой картины она докатилась до участия в фильмах треш-студии The Asylum, а потом была замечена в постыдной «Черной розе» печально известного Александра Невского.

А вот сам «Бладрейн» обзавелся еще двумя сиквелами, но уже с другой актрисой в главной роли. Как и первый фильм, продолжения были сняты легендарным немецким режиссером Уве Боллом.

Уве – настоящий кинематографический нацист, который с пугающей педантичностью снимал один за другим бездарные фильмы по играм. В списке его жертв оказалась не только «Бладрейн», но и такие экранизации как «Фар Край», «Постал», серия фильмов по играм Dungeon Siege и Alone in the Dark. Естественно, ни одна из этих лент не окупилась в прокате. Зритель ведь привык голосовать чеканной монетой. И когда Уве на Кикстартере попросил кеш для нового «шедевра», ему отказали. На том карьера непризнанного мастера закончилась.

Современные экранизации. Научились ли на ошибках?

Современные фильмы по играм сложно назвать провальными. Это и «Принц Персии» с Джейком Джилленхолом, и Need for Speed с Аароном Полом, Assassin's Creed с Майклом Фассбендером, и «Варкрафт» с Домиником Купером, Трэвисом Фиммелом и Тоби Кеббелом. Режиссеры подтянули визуальную составляющую, а актеры начали подходить к ролям более серьезно. Но вот назвать эти фильмы удачными все равно не получается. У каждого из них хватает минусов, которые так или иначе разочаровывают поклонников игр.

Главная проблема современных фильмов по играм в том, что первоисточник – те самые игры – рассказывает свои истории лучше. У них больше нарративных инструментов, благодаря которым игрок лучше воспринимает сюжет. Он не только смотрит катсцены и читает тексты, он воспринимает все происходящее посредством игровых механик и собственных действий, а это намного сильнее погружает в историю, чем просто следить за актерами на экране кинотеатра. Проще говоря, игрок сам становится главным героем истории и воспринимает ее как личное переживание, а когда этот же сюжет ему показывают в кино – эффект не срабатывает.

Вот поэтому ни одной экранизации игр еще не удалось стать по-настоящему удачной. Так что фильм «Соник» с Джимом Керри вряд ли сможет порадовать фанатов. Скорее всего, он будет похож на «Детектива Пикачу», который тоже был снят по мотивам игры. А там ситуацию не спас даже Райан Рейнольдс.

Но это не значит, что фильмы по играм должны перестать снимать. Скорее, геймерам нужно относиться к ним проще.

Сергей Коршунов