ЕС за три года мобилизовал 12 миллиардов евро помощи для Украины - Мингарелли

Европейский Союз за последние три года мобилизовал 12 миллиардов евро помощи для Украины, включая 3,4 миллиарда евро макрофинасовой помощи, что является беспрецедентным для ЕС.

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Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли на форуме по реформе государственного управления в Киеве.

"Мы мобилизовали за последние три года более 12 миллиардов евро, включая 3,4 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Это крупнейшая финансовая помощь, которую мы когда-либо мобилизовали. Мы также мобилизовали 200 миллионов евро на грантовые программы - это больше, чем в любой соседней стране", - сказал он.

По словам Мингарелли, Украина является одним из ключевых партнеров ЕС, и успех реформ в стране очень важен для Европы.

"Мы мобилизовали все возможные ресурсы", - подчеркнул глава представительства ЕС.

Как сообщал УНИАН, по словам экс-премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса, Совет Европы может в декабре 2017 года одобрить подготовленный представителями парламента Литвы Европейский план для Украины, предусматривающий 50 миллиардов евро инвестиций в реальную экономику в течение 10 лет.