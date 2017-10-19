ЕС продолжит финподдержку Украины в сфере энергоэффективности

Европейский Союз продолжит финансовую поддержку Украины в сфере энергоэффективности, инвестируя в специально созданный для этих целей Фонд, который должен заработать в нашей стране в 2018 году, сообщил журналистам руководитель отдела информации и прессы Представительства ЕС в Украине Юргис Вильчинскас.

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"Украина уже многого достигла на пути энергоэффективности. Летом были приняты важные законы – это и закон о Фонде энергоэффективности и, например, закон о энергоэффективности зданий. Сейчас мы можем сказать, что законодательная база уже есть и необходимо перейти к конкретным шагам, конкретным инвестициям. Здесь у ЕС большой интерес, и мы будем вкладывать в Фонд энергоэффективности 100 миллионов евро. Эти деньги пойдут на конкретные проекты", - сказал Вильчинскас.

Он также отметил, что инвестиции в энергоэффективность помогут Украине стать энергонезависимой страной, а также повысят конкурентоспособность украинского бизнеса.

"Сейчас Украина является приоритетной страной для Европейского Союза. Мы являемся также самым большим спонсором украинских реформ, а также самым большим донором", - отметил Вильчинскас.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в начале июня 2017 года приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности, предусматривающий создание организационной структуры для эффективного использования финансовых средств на термомодернизацию и энергетическую модернизацию жилищного фонда.

Кабмин ожидает получения первых 50 миллионов евро финансовой помощи Евросоюза на создание Фонда энергоэффективности в первой половине 2018 года.

В середине сентября во время представления проекта государственного бюджета на 2018 год премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что общий объем инвестиций в программы по энергоэффективности в Украине в 2018 году составит 1,6 миллиарда гривень.