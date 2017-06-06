Travel Map: В Украине придумали карты для настоящих путешественников

Киевские предприниматели запустили оригинальный бизнес. Они изготавливают карты со стирающимся покрытием для истинных путешественников, которые хотят посетить как можно больше стран. Об этом говорится в сюжете 2+2 "Делай бизнес".

Изюминка этой карты – покрытие, которое можно стереть обычной монетой. Так, под серебряной или золотой краской появляется ярко раскрашенная страна или город. На карту можно нанести наименьшие детали путешествия. В комплект входит маркер, поэтому помимо того, чтобы стереть страну, можно также нарисовать маршрут и т.д.

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Карта уже пользуется высокой популярностью в Европе. Так поставки осуществляются в Польшу, Венгрию, Болгарию, Грецию, Францию, Белорусь, Израиль. Украинцы также активно покупают трэвел-карты, называя ее отличным мотиватором для путешествия.

Как сообщал УНИАН, украинка основала собственный бренд женского белья с 2000 гривень стартового капитала.