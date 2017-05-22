Функциональность, безопасность и долговечность: журналисты узнали, как и за сколько обустроить спортзал дома
Ежемесячно компания, которая занимается изготовлением тренажеров для дома, продает 350 своих изделий.
Журналисты узнали, как выбрать самые лучшие тренажеры и создать современный спортзал у себя дома. Об этом говорится в сюжете 2+2.
Функциональность, безопасность и долговечность – это основные цели тренажеров для дома от украинской компании «Body Time», учредителем которой является Владимир Дрозд.
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«Главная цель, которая ставится – это функциональность, вторая – безопасность, третья – долговечность, а четвертая – красота», - говорит он.
Дрозд рассказал, что один из тренажеров он даже посвятил своему другу, который погиб в АТО и назвал спортивное орудие «патриот».
Дрозд подчеркивает, что главная цель его компании – чтобы тренажер был полностью украинским, из всех деталей.
Ежемесячно компания продает 350 тренажеров, а владельцами таких тренажеров становятся 15 человек ежедневно.