Функциональность, безопасность и долговечность: журналисты узнали, как и за сколько обустроить спортзал дома

Журналисты узнали, как выбрать самые лучшие тренажеры и создать современный спортзал у себя дома. Об этом говорится в сюжете 2+2.

Функциональность, безопасность и долговечность – это основные цели тренажеров для дома от украинской компании «Body Time», учредителем которой является Владимир Дрозд.

Читайте такжеМалогабаритное жилье снова в тренде: среди украинцев вырос спрос на небольшие квартиры

«Главная цель, которая ставится – это функциональность, вторая – безопасность, третья – долговечность, а четвертая – красота», - говорит он.

Дрозд рассказал, что один из тренажеров он даже посвятил своему другу, который погиб в АТО и назвал спортивное орудие «патриот».

Дрозд подчеркивает, что главная цель его компании – чтобы тренажер был полностью украинским, из всех деталей.

Ежемесячно компания продает 350 тренажеров, а владельцами таких тренажеров становятся 15 человек ежедневно.