Украинцы диктуют мировую моду на керамическую плитку (видео)

Пожалуй, никто не представляет своего дома без кафеля. Существует ли мода на керамическую плитку, кто в Украине производит ее лучше и больше всего - смотрите в сюжете "Делай бизнес" на 2+2.

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В Украине есть настоящий плиточный гигант, который на мировом рынке уже 15 лет, рассказывают авторы сюжета.