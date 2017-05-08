Украинцы диктуют мировую моду на керамическую плитку (видео)
11:57, 08 мая 2017Евробизнес
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В Украине есть настоящий плиточный гигант.
Кадр из видео 2+2
Пожалуй, никто не представляет своего дома без кафеля. Существует ли мода на керамическую плитку, кто в Украине производит ее лучше и больше всего - смотрите в сюжете "Делай бизнес" на 2+2.
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В Украине есть настоящий плиточный гигант, который на мировом рынке уже 15 лет, рассказывают авторы сюжета.
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