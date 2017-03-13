Наша Tesla: в Украине создали первый электромобиль (видео)

Украина занимает 4-е место в Европе по приросту электромобилей к приросту авто, оснащенных ДВС, уже сегодня по нашим дорогам ездит 4 тысячи электрокаров.

Кроме того, в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, который будет стимулировать украинцев покупать экологически чистые авто: не будет акцизного налога на ввоз машин.

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"Идея создания биоавто пришла, когда Андрей находился в Европе. И уже через год в гараже механики-изобретатели сделали прототип авто, назвав его Synchronous", - говорится в сюжете.

Среди инноваций - дизайн авто, в которое может сесть сразу шесть человек, однако этот электорокар может преодолеть расстояние всего в 100-150 км.