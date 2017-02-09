Чехия вдвое увеличила квоту на работников из Украины

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам министра иностранных дел Чехии Любомира Заоралека, квота возрастет с нынешних 3 тысяч 800 примерно вдвое. Будет увеличено и количество сотрудников Генерального консульства Чехии во Львове и в Министерстве внутренних дел, которые занимаются оформлением трудоустройства украинцев, сообщил Заоралек.

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По информации Конфедерации союзов работодателей и предпринимателей Чехии, на чешском рынке труда ощущается острая нехватка рабочей силы. Чехии прежде всего нужны работники средней и низкой квалификации.

Ранее на этой неделе Конфедерация союзов работодателей и предпринимателей Чехии обратилась с письмом к правительству относительно содействия и помощи с рабочей силой из Украины. Президент Конфедерации Ян Виеснер отметил, что на чешском рынке труда сейчас свободны несколько тысяч рабочих мест.