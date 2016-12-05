Сваренное в Киеве особое крафтовое пиво пользуется спросом в Европе (видео)

Герой сюжета программы «Делай бизнес» Василий Микулин был одним из владельцев «Юзовской пивоварни» еще в Донецке – ресторана с собственной пивоварней, но в апреле 2014 года был вынужден оставить его.

Переехав в Киев, Василий Микулин и его партнер Наталья Ковалевская начали варить украинское крафтове пиво под брендом «Варвар».

Главная особенность такого бизнеса в том, что он не имеет отношения к крупным производителям и таким образом сохраняет свою аутентичность.

«Еще в средневековой Германии был закон о «чистоте пива», согласно которому в его состав должны были входить только четыре ингредиента: вода, солод, дрожжи и хмель», - говорит он.

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Этого закона он придерживается и сейчас. По словам Микулина, сейчас в Украине есть около полутора десятка достаточно стабильных крафтовых пивоварен.

Также он реализует еще один свой проект в Лондоне, где также открыл крафтову пивоварню с названием «Мондобрюэ» .

«Крафтове пиво» - это термин, пришедший из США и означает продукт, сваренный в соответствии с домашними уникальными рецептами.

Согласно статистике, лишь 6 % производимого пива в Украине приходится на частные миниброварни. Такой малый процент, связанный с дорогой лицензией на оптовую продажу алкоголя (полмиллиона гривен в год). Такая сумма просто заоблачная для представителей малого бизнеса, поэтому производители пива собираются на собственные фестивали и дегустации, чтобы показать свой продукт.