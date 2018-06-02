Переход на евростандарты: трудно, но необходимо

Путь в Европейский союз для Украины лежит не только через гармонизацию существующего законодательства и принятие недостающих нормативных актов. Одним из пунктов Соглашения об ассоциации является приведение технических регламентов производства продукции в Украине к европейским нормам.

Это значит, что в течение десяти лет наша страна обязана отказаться от старых, сохранившихся еще с советских времен, способов производства. Точно также, как и от более новых, но не соответствующих евростандартам.

Реформа сферы технического регулирования позволит украинским производителям открыть дорогу на мировые рынки, куда сегодня с трудом попадают большинство наших компаний.

Потребитель же получит более качественный товар, сделанный по европейским меркам, но в Украине.

Однако, процесс перехода не может быть безболезненным. И степень неудобств будет зависеть от того, насколько эффективно государство сможет обеспечить работу по отмене старых и принятию новых стандартов.

И, что не менее важно, добьется нормальной работы контролирующих органов и органов оценки соответствия, чтобы зарубежные партнеры были уверены в украинской системе контроля качества.

Непростая отмена старых норм

Решение об отмене старых ГОСТов правительство приняло в декабре 2014 года. Тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина намерена полностью отказаться от советской системы стандартизации и перейти на европейские нормы уже до 2016 года.

Уже в январе 2015 года Верховная Рада приняла закон об адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза в сфере технических регламентов и оценки соответствия. А в Министерстве экономического развития и торговли посчитали, что всего необходимо избавиться от 15 тысяч ГОСТов, разработанных до 1992 года.

В то же время, провести изменения в столь сжатые сроки оказалось власти не под силу. В Минэкономразвития поняли, что в одночасье отменить почти половину нормативных документов страны, и сразу начать жить по новым стандартам не получится.

Такое себе могли позволить небольшие страны Прибалтики, которые во времена их евроинтеграции за одну ночь меняли всю систему техрегулирования. В Украине же, обладающей немалым количеством промышленных мощностей, это может привести к коллапсу тысяч предприятий. Поэтому отмена будет происходить поэтапно и последний из 15 тысяч стандартов будет отменен с 1 января 2019 года.

Как отметила заместитель директора департамента – начальник управления технического регулирования по вопросам стандартизации и оценки соответствия Минэкономразвития Наталья Старикова, хоть стандарты и добровольны к применению, их одновременная отмена может ударить по предприятиям с устаревшими мощностями.

"Единственный круг, где могут возникнуть проблемы в случае отмены такого большого массива стандартов – это те производства, которые были сооружены для работы именно по этим стандартам, и которые необходимо поддерживать в эксплуатации в дальнейшем", - сказала Старикова.

Постепенное внедрение евростандартов

Однако кроме отмены старых стандартов необходимо одновременно внедрять новые - европейские. В Украине главным органом, отвечающим за разработку технических стандартов, гармонизированных с законодательством Евросоюза, является госпредприятие "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" (УкрНИУЦ).

Как отметил и. о. руководителя УкрНИУЦ Дмитрий Сазонов, согласно программе правительства, в 2016 году его учреждение должно гармонизировать 1000 евростандартов. При этом с начала года принято уже 860 гармонизированных стандартов.

"С таким темпом, я вас уверяю, на конец года мы будем иметь более тысячи гармонизированных в этом году стандартов", - отметил Сазонов.

При этом в правительстве отмечают, что в Европе разработка новых стандартов финансируется бизнесом. В Украине же, принятие гармонизированных стандартов гарантирует государство.

Зачастую евростандарт не переводят на украинский язык, а просто добавляют к нему титульную страницу государственного образца и принимают в таком виде.

Подобный стандарт компании могут получить абсолютно бесплатно и соответственно ему производить продукцию. Переведенный же вариант, по словам Сазонова, в среднем стоит 400-500 гривень.

Однако количество принятых переведенных стандартов ощутимо меньше англоязычных. Если в 2015 году в Украине было принято 2,7 тысячи гармонизированных стандартов, то за 2014-2015 годы количество переведенных стандартов составило лишь 600 штук. В текущем году их будет принято на сотню больше.

Как видим, наполеоновские планы по масштабной реформе технического регулирования быстро претворить в жизнь не удалось.

Что делать бизнесу уже сегодня

Но, как же быть тем компаниям, которые уже хотят производить продукцию по евростандартам. Ведь без соответствующей сертификации выход на европейский и другие мировые рынки остается закрытым.

Такие фирмы вынуждены обращаться к соответствующим органам в других государствах. Как отметил представитель компании-производителя научных приборов "ЕЛВАТЕХ" Александр Доронин, когда в 2008 году они решили выходить на иностранные рынки, в Украине нельзя было пройти необходимую сертификацию.

"Чтобы сертифицировать свою продукцию, нам нужно было пройти испытания нашей продукции. У нас сертифицированных центров в Украине не так много. Не все они аккредитованы на проведение нужных испытаний. Поэтому часть испытаний мы смогли провести в Украине, а часть нам пришлось проводить в Словакии", - сказал Доронин.

По его словам, процедура стоила несколько тысяч евро. Также необходимо было организовать доставку оборудования в нужную лабораторию и оплатить пребывание работников компании за границей.

В то же время, понесенные затраты компенсировали выгоды от торговли за рубежом. Сегодня компания Доронина 80% своей продукции экспортирует в другие страны.

Как отметил предприниматель, в Украине и сейчас не так много работающих центров сертификации, и они не могут предоставить полный спектр услуг.

Несомненно, переход на новые правила производства требуют не только затрат на покупку техстандартов и сертификацию, но и, зачастую, инвестиций в модернизацию мощностей.

Однако, как отметил, председатель торгового-экономического сектора Представительства ЕС в Украине Николас Бердж, эти затраты нужно рассматривать, как инвестиции. И соответственно планировать их наперед.

"Если вы просто будете продолжать производить один и тот же продукт по одинаковой технологии, ваш рынок сбыта будет сокращаться, и прибыль компании также будет уменьшаться. Необходимо модернизироваться, расти и вкладывать в этот процесс средства", - сказал Бердж.

В то же время, в Минэкономразвития также понимают, что необходимо очень тщательно выбирать стандарты для гармонизации. "Если брать общее количество стандартов, 40 тысяч международных и 20 тысяч европейских, то, сами понимаете, в случае внедрения всех этих стандартов, придется переоборудовать все производства. В таком случае цифры (затрат - УНИАН) будут просто колоссальные", – пояснила начальник управления техрегулирования Минэкономразвития Наталья Старикова.

Говоря о необходимых стандартах, в первую очередь речь идет о тех нормах, которые прописаны в Соглашении о взаимном признании Украиной и ЕС сертификатов соответствия на промышленную продукцию (АСАА). На сегодня приняты, как национальные, все стандарты в приоритетных для АСАА секторах промышленности.

Нет системы – нет доверия

В то же время, одним лишь принятием гармонизированных стандартов делу не поможешь. Ведь даже сегодня в Европе не признают большинство наших сертификатов соответствия.

Поэтому и сегодня компании, желающие поставлять продукцию на экспорт, проходят дорогостоящую и длительную процедуру сертификации за границей.

Все дело в том, что за рубежом нет доверия к работе наших органов сертификации и оценки соответствия.

"Чтобы Евросоюз признавал украинские сертификаты соответствия. Мы должны быть уверены, что вся система работает правильно. Мы должны быть уверены, что все органы, включая органы сертификации и оценки соответствия работают по международным стандартам и придерживаются всех правил. В данный момент мы не уверены, что все эти органы и институции работают таким образом. Именно поэтому, в большинстве случаев, мы просим предоставить сертификаты соответствия, выданные вне Украины", - сказал Бердж.

Также у европейцев есть вопросы относительно эффективности украинской системы государственного контроля за соблюдением качества продукции.

"Необходимо наладить действующую систему государственного надзора за рынком. Должны быть соответствующие инспекторы, которые смогут контролировать то, отвечают ли товары на рынке принятым стандартам. У нас есть опасения, что сейчас эта система не работает", - сказал Бердж.

Он отметил, что именно это должно стать доминирующим направлением работы правительства для того, чтобы помочь бизнесу стать более конкурентоспособным и получить доверие иностранных партнеров.

Стоит отметить, что вопросами проверки соответствия продукции в Украине занимается Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

Кабинет министров принял решение о создании Госпродпотребслужбы еще в сентябре 2014 года. Служба создается на базе Государственной инспекции сельского хозяйства, Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей и Государственной санитарно-эпидемиологической службы, которые ликвидируются или реорганизуются.

Однако, на сегодняшний день, даже не закончилось формирование региональных отделений данной службы.

Бердж также пояснил, что государству необходимо наладить информирование бизнеса относительно того, что ждет предпринимателей в будущем, когда стандарты будут изменены.

Стоит отметить, что это не касается сельскохозяйственной продукции, для экспорта которой нужно лишь подтверждение соблюдения фито-санитарных норм.

Но если мы хотим перейти от поставок на экспорт не сырья, а готовой продукции с более высокой степенью переработки, нам крайне важно добиться признания наших сертификатов за рубежом. Это снизит барьеры для украинского бизнеса при выходе на мировые рынки.

Поэтому перед Украиной на пути модернизации производства по мировым нормам встало сразу несколько вызовов.

Во-первых, необходимо продолжать активно принимать технические стандарты, гармонизированные с европейскими.

Во-вторых, нужно облегчать прохождение процедуры оценки соответствия для бизнеса, создавая отвечающие мировым стандартам органы сертификации внутри страны.

В-третьих, Госпродпотребслужба наконец должна активно включится в работу по всей территории Украины, чтобы зарубежные партнеры были уверены в надежности рыночного надзора за соблюдением стандартов производства.

Не говоря уже о том, что необходимо более активно информировать бизнес о грядущих переменах и пользе перехода на евростандарты. Чтобы украинский бизнес понимал: модернизация производства открывает окно возможностей для экспорта продукции по всему миру.

"Будущее за международными стандартами. Те компании, которые оглядываются назад и пытаются работать по советским стандартам – смотрят в прошлое. За исключением "Газпрома", назовите хотя бы одну известную в мире российскую компанию. Их не так много, потому что большинство из них не способны конкурировать на мировом рынке", - отметил Бердж.

Дмитрий Сидоренко