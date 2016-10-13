"Укрзализныця" получит 300 миллионов евро кредита ЕБРР и ЕИБ
Глава компании отметил, что каждый из банков предоставит "Укрзализныце" по 150 миллионов евро кредита.
Публичная акционерная компания "Укрзализныця" согласовала последние детали кредита на 300 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на электрификацию направления Долинская - Николаев - Колосовка, сообщил на своей странице в сети Facebook глава правления компании Войцех Бальчун.
"В целом - речь о 300 миллионов евро. По 150 миллионов от каждого из банков. Выгодные условия, приемлемые сроки. Согласовали график подготовки всех документов, которые позволят быстро выйти на подписание этих соглашений", - написал Бальчун.
Руководитель "Укрзализныци" подчеркнул, что ведущие европейские банковские институты воспринимают компанию как надежного партнера для долговременного сотрудничества.
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В частности, он отметил, что Европейский инвестиционный банк уже сегодня выражает готовность к финансированию других масштабных проектов "Укрзализныци", в частности по восстановлению локомотивного парка.
Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" заявляла о планах в течение 2015-2017 годов сосредоточиться на электрификации направления Долинская – Николаев – Колосовка, которая будет способствовать повышению эффективности перевозок к портам Большой Одессы и Николаева.
В числе позитивных изменений, которые принесет электрификация направления, "Укрзализныця" также назвала вероятное увеличение на 20-25% скорости движения грузовых поездов, что приведет к сокращению времени доставки грузов.
На сегодняшний день эксплуатационная сеть железных дорог Украины составляет почти 22 тысяч километров путей, из которых электрифицировано 47,4%.