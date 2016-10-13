"Укрзализныця" получит 300 миллионов евро кредита ЕБРР и ЕИБ

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" согласовала последние детали кредита на 300 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на электрификацию направления Долинская - Николаев - Колосовка, сообщил на своей странице в сети Facebook глава правления компании Войцех Бальчун.

"В целом - речь о 300 миллионов евро. По 150 миллионов от каждого из банков. Выгодные условия, приемлемые сроки. Согласовали график подготовки всех документов, которые позволят быстро выйти на подписание этих соглашений", - написал Бальчун.

Руководитель "Укрзализныци" подчеркнул, что ведущие европейские банковские институты воспринимают компанию как надежного партнера для долговременного сотрудничества.

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В частности, он отметил, что Европейский инвестиционный банк уже сегодня выражает готовность к финансированию других масштабных проектов "Укрзализныци", в частности по восстановлению локомотивного парка.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" заявляла о планах в течение 2015-2017 годов сосредоточиться на электрификации направления Долинская – Николаев – Колосовка, которая будет способствовать повышению эффективности перевозок к портам Большой Одессы и Николаева.

В числе позитивных изменений, которые принесет электрификация направления, "Укрзализныця" также назвала вероятное увеличение на 20-25% скорости движения грузовых поездов, что приведет к сокращению времени доставки грузов.

На сегодняшний день эксплуатационная сеть железных дорог Украины составляет почти 22 тысяч километров путей, из которых электрифицировано 47,4%.