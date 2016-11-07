Украинский карамельный бизнес продвигается в Европе (видео)

Идея развития карамельного бизнеса возникла осенью 2012 года, уже в 2013 во Львове открылась первая мастерская карамели. Срок окупаемости первой мастерской составил чуть больше года.

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"Сначала был "фан", который потом перерос в основной бизнес", - рассказал совладелец мастерской Андрей Дзюба.

"В рекламу никогда не вкладывали больших денег. Маркетинг работает прямо в магазине. Если у вас классный продукт, то люди передают друг другу..." – добавил он.

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Пока кондитерские есть 13 городах Украины. 11 магазинов открыты через франшизу. Открытие одной мастерской стоит 50-70 тысяч долларов.

"Профессии карамелье не существовало долгое время, она недавно появилась в Украине. Мы просто брали талантливых людей и учили их", - объясняет соучредитель бизнеса Артем.

Основные клиенты мастерской – мамы с детьми и туристы. В день один магазин продает 150-200 кг карамели.

В Барселоне первый магазин с украинской карамелью открылся 4 месяца назад, есть наработки в Чехии и Италии.