Президент одобрил участие Украины в программе Евратом

Президент Петр Порошенко подписал закон «О ратификации Соглашения между правительством Украины и Европейским сообществом по атомной энергии о научной и технологическом сотрудничестве и ассоциированном участии Украины в программе научных исследований и обучения Евратом (2014-2018)".

Как сообщила пресс-служба президента, вступление в силу соглашения обеспечит интеграцию Украины в европейское научное сообщество и усилит международное научно-техническое сотрудничество в области ядерной энергетики.

«Ассоциированное участие Украины в программе научных исследований и обучения Евратом (2014-2018) сделает возможным привлечение украинских научно-исследовательских учреждений и организаций, университетов, отечественных ученых в ведущие европейские исследовательские и тренировочные программы», - говорится в сообщении.