Германия открыла торговую палату в Украине

Германия открыла Немецкую торговую палату в Украине, которая будет представлять интересы бизнеса и помогать привлекать инвестиции.

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Об этом заявил государственный секретарь Федерального министерства экономики и энергетики Германии Маттиас Махниг на бизнеc-форуме в Киеве.

«Через торговую палату мы представляем интересы немецкой экономики. Я призываю вас использовать торговую палату, открытую в Украине. Она имеет необходимые знания, она имеет контакты, она имеет партнеров, с которыми можно сотрудничать как в Украине, так и в остальном мире. Эта сеть (торговых палат - УНИАН) является очень важной для налаживания контактов и поиска инвесторов, которые будут работать здесь на протяжении последующих лет», - сказал он.

По словам заместителя министра экономического развития и торговли Украины Юлии Ковалив, присутствовавшей на бизнес-форуме, открытие палаты создаст базис для активного развития двухсторонних отношений.

«Создание сегодня торгово-промышленной палаты (Германии - УНИАН) дает возможность сделать большой толчок для наших двухсторонних отношений. На сегодняшний день инвестиции в Украину очень актуальны», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, Украина 23 октября прошлого года провела инвестиционный форум в Берлине. На немецком форуме было подписано сразу несколько документов, в частности, о создании немецко-украинской промышленно-торговой палаты.