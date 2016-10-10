Украинский старт-ап, который признали лучшим в мире

02:37, 10 октября 2016
Евробизнес
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Зарабатывать на путешествиях реально - украинский старт-ап признали лучшим в мире и вручили чек на полмиллиона долларов за разработку сервиса для легкого поиска отдыха для туристов.

Сервис выиграл международный конкурс старт-апов в марте 2016 года.

Чтобы найти деньги на стартовый капитал соучредитель проекта Андрей Буренок продал квартиру и вложил семейные сбережения.

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