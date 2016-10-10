Украинский старт-ап, который признали лучшим в мире

Зарабатывать на путешествиях реально - украинский старт-ап признали лучшим в мире и вручили чек на полмиллиона долларов за разработку сервиса для легкого поиска отдыха для туристов.

Сервис выиграл международный конкурс старт-апов в марте 2016 года. Чтобы найти деньги на стартовый капитал соучредитель проекта Андрей Буренок продал квартиру и вложил семейные сбережения. Читайте такжеНа Ривненщине благодаря поддержке ЕС стремительно развивается экотуризм

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter