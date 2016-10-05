Хобби как бизнес: супруги из Украины начали производство хенд-мейд игрушек в Кракове

05:26, 05 октября 2016
Евробизнес
1154

Еще несколько лет назад для Ольги это было просто хобби, на которое ее вдохновила дочь.

Хобі як бізнес: подружжя з України започаткувало виробництво хенд-мейд іграшок у Кракові /

У супругов Гжелецких был собственный бизнес - на протяжении 20-ти лет они продавали в Днепропетровске металлопластиковые окна, говорится в сюжете ТСН.

Но с наступлением кризиса стало сложнее преодолевать трудности. И тогда решились на кардинальные изменения – все продали в Украине и переехали в Краков.

Теперь они – владельцы магазина хенд-мейд игрушек.

Вести бизнес, по их словам, в Польше значительно проще, чем в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter