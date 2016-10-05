Хобби как бизнес: супруги из Украины начали производство хенд-мейд игрушек в Кракове
05:26, 05 октября 2016Евробизнес
1154
Еще несколько лет назад для Ольги это было просто хобби, на которое ее вдохновила дочь.
Хобби как бизнес: супруги из Украины начало производство хенд-мейд игрушек в Кракове /
У супругов Гжелецких был собственный бизнес - на протяжении 20-ти лет они продавали в Днепропетровске металлопластиковые окна, говорится в сюжете ТСН.
Но с наступлением кризиса стало сложнее преодолевать трудности. И тогда решились на кардинальные изменения – все продали в Украине и переехали в Краков.
Теперь они – владельцы магазина хенд-мейд игрушек.
Вести бизнес, по их словам, в Польше значительно проще, чем в Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter