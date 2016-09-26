Братья из Днепра удивляют поляков изысканными десертами (видео)

Переехать из Днепра до Кракова было идеей старшего брата Романа, младший Сергей его поддержал, рассказывают в сюжете ТСН на 1+1.

"Краков – это прекрасный город. К тому же здесь сфера нашей кондитерской - высоких, изысканных десертов – не развита", - рассказывает владелец кафе Роман Шевченко.

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Братья переехали в Краков в декабре, а уже весной открыли кондитерскую.

По их словам, начать бизнес было несложно: то, что в Украине называют "преодолением бюрократических трудностей", в Польше сделали легко и быстро.

"Говорили, что здесь будет все очень сложно. Здесь же все очень законно. Музыка у тебя должна звучать на законных основаниях, поэтому мы платим за авторство. Поэтому пришлось заключить с очень многими органами очень много договоров. Занимало все это не больше 10-15 минут", - рассказывает кондитер.

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Главная идея братьев Шевченко – их десерты должны быть изысканные и не похожие на других, ведь привыкших к разнообразным кондитерским поляков необходимо удивить.

Пока братья работают вдвоем без выходных – и как кондитеры, и как администраторы, и как официанты, ведь пока не могут позволить себе наемных работников. Но их бизнес начинает набирать обороты, все больше людей проявляют к ним интерес и они уже получают положительные отзывы от кулинарных критиков.