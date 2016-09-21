Германия готова предоставить Украине помощь в разработке национальной транспортной стратегии

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующая договоренность была достигнута между министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и министром транспорта и цифровой инфраструктуры Александером Добриндом в ходе встречи в Берлине 20 сентября.

"Добринд отметил, что немецкая сторона довольна активностью двустороннего сотрудничества и выразил готовность оказать экспертную помощь в работе над национальной транспортной стратегией. Отдельно он отметил, что готов поддерживать борьбу с коррупцией и упрощением бюрократических процедур", - говорится в сообщении.

В свою очередь Омелян заявил, что Германия поспособствует Украине в скорейшем подписании соглашения об "открытом небе" с Евросоюзом.

"Открытое небо с ЕС - ключевой вопрос для Украины. Мы надеемся, что голос Берлина в ЕС поможет Украине подписать соглашение до конца этого года", - цитирует пресс-служба Омеляна.

Читайте такжеБельгия готова предоставить поддержку Украине в создании экспортно-кредитного агентства

Как сообщал УНИАН, директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель ранее говорил, что правительство Германии считает инвестиционно привлекательным объектом Подольско-Воскресенский мостовой переход, строительство которого начато еще в 1993 году, и выразило заинтересованность в финансировании его достройки. По словам чиновника, благодаря инвестициям с немецкой стороны мост может быть достроен за 4 года.

Кроме того, ранее в Министерстве инфраструктуры сообщали о намерении отправить сотрудников акционерной компании "Укрзализныця" и Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на стажировку в Германию.