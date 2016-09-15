Украинский экспорт в ЕС продолжает расти
ЕС занимает первое место среди рынков сбыта украинской продукции с долей в 36,2%, а доля России уменьшилась до 9,2%.
Экспорт украинских товаров в Евросоюз в январе-июле 2016 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,5 миллиарда долларов.
Об этом сообщается на официальной странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter.
В то же время, экспорт услуг в ЕС за 7 месяцев этого года снизился на 1,7%, составив 1,4 миллиарда долларов.
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При этом ЕС занимает первое место среди рынков сбыта украинской продукции с долей в 36,2% (в 2015 году - 32,8%), а доля России уменьшилась до 9,2% (в 2015 году - 12%).
Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами в Украине в январе-июле 2016 года составил 947,4 миллиона долларов против 485,4 миллиона долларов профицита за аналогичный период прошлого года.
Экспорт товаров из Украины в январе-июле 2016 года к январю-июлю 2015 года снизился на 10,5% – до 19,545 миллиарда долларов, импорт – на 4%, до 20,493 миллиарда долларов.
Експорт товарів до країн ЄС зріс на 6,7% у порівнянні з першим півріччям 2015 @mykolskapic.twitter.com/dZv95QuAg6— Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 15 вересня 2016 р.