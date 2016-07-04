Госавиаслужба совместно с испанскими специалистами сертифицирует украинские аэропорты по нормам ЕС

Согласно сообщению службы, техническая помощь рассчитана на 2 года и будет предоставляться испанскими специалистами.

"Проект сосредоточен вокруг 7 основных регламентов ЕС по указанной тематике и будет включать в себя подготовку и повышение квалификации инспекторов по сертификации аэропортов/аэродромов, анализ существующей системы сертификации, предложения и рекомендации по ее совершенствованию, а также ознакомление с опытом Испании в области управления аэропортами на примере государственной компании Aena", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Госавиаслужбы пассажиропоток через украинские аэропорты в январе-апреле этого года вырос на 11,7% - до 4,099 млн человек. На международных направлениях пассажиропоток вырос на 9% - 3,523 млн человек.