Наиболее типичные схемы, которые фиксирует полиция - предоставление денежного вознаграждения за изменение мест голосования и голосов за определенного кандидата, а также раздача бесплатных подарков с логотипами кандидатов, продуктов питания и средств гигиены, организация бесплатных поездок.

По фактам нарушения избирательного процесса полиция уже начала 44 уголовных производства.

Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, об этом в ходе совещания заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко.

Он напомнил, что 5 сентября развернута работа ситуационного центра, который будет работать в круглосуточном режиме до объявления результатов выборов.

По словам Клименко, из начатых уголовных производств 18 открыто до начала избирательного процесса, 26 - после 5 сентября. «Это, в основном, препятствование осуществлению избирательного права. После начала избирательного процесса - предоставление неправомерных сведений в государственный реестр избирателей и подкуп избирателей. В двух уголовных производствах четырем лицам предъявлено подозрение», - сказал Клименко.

Председатель Нацполиции отметил, что наиболее типичные схемы, которые полиция фиксирует - предоставление денежного вознаграждения за изменение мест голосования и голосов за определенного кандидата, а также раздача бесплатных подарков разным слоям населения с логотипами кандидатов, продуктов питания и средств гигиены, организация бесплатных поездок.

«Нацполиция в режиме онлайн отслеживает ситуацию с нарушением избирательного процесса и соответственно реагирует. Совместно с представителями Гражданской сети «ОПОРА» мы создали чат-бот в Telegram. Он позволяет в онлайн-режиме принимать информацию с места нарушений, а полиция оперативно будет проверять и реагировать на такие сообщения», - добавил Клименко.

В то же время председатель Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская сообщила, что будет запущено онлайн-обучение для следователей и для полиции превенции.

«Следует не только обращать внимание на текущую статистику о нарушениях избирательного законодательства и открытых уголовных производствах, но и иметь понимание, сколько дел были доведены до суда. Если общество увидит, что нарушители избирательного законодательства получают реальные сроки и наказание - выборы будут проходить более честно и прозрачно», - подчеркнула она.

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Местные выборы в Украине 2020: новости

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении дежурных местных выборов на 25 октября (№3809).

Выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

30 августа Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

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Автор: Леся Лещенко