Кличко выдвинут в кандидаты на должность Киевского городского головы столичной ячейкой партии «УДАР».

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на должность Киевского городского головы мэра столицы Виталия Кличко.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании КГТИК, которое состоялось сегодня, 21 сентября.

Кличко выдвинут кандидатом на должность столичного головы киевской городской организацией партии «УДАР» (Украинский Демократический Альянс за Реформы).

Выборы мэра Киева: кого уже зарегистрировали

18 сентября Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата на должность мэра столицы - Андрея Пальчевского.

Также сегодня, 21 сентября, КГТИК зарегистрировала кандидатами в мэры столицы на выборы 25 октября Ирину Верещук от партии «Слуга народа» и Михаила Поживанова от Радикальной партии Олега Ляшко.

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Автор: Инна Андалицкая