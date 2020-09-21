Верещук выдвинута в кандидаты на должность Киевского городского головы местной ячейкой партии «Слуга народа».

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на должность Киевского городского головы Ирину Верещук на очередные выборы мэра столицы 25 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании КГТИК, которое состоялось сегодня, 21 сентября.

Верещук выдвинута в кандидаты на должность Киевского городского головы Киевской городской организацией политической партии «Слуга народа».

Выборы мэра Киева: кто баллотируется на должность

20 сентября КМО «Слуга народа» на своей конференции официально выдвинула своих кандидатов в депутаты Киевсовета и кандидата на пост столичного мэра - Ирину Верещук.

18 сентября Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата на должность мэра столицы - Андрея Пальчевского.

21 сентября КГТИК зарегистрировала кандидатом в мэры столицы на выборы 25 октября Михаила Поживанова от Радикальной партии Олега Ляшко.

Также сегодня Киевский теризбирком зарегистрировал Виталия Кличко кандидатом на пост мэра столицы от партии «УДАР».

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Автор: Инна Андалицкая