Молодые люди говорят, что собираются «охранять избирательные участки».

В центре Дрогобыча, где сегодня проходит второй тур выборов городского головы, заметили примерно сотню молодых людей. В общении с полицией они называют себя журналистами.

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Об этом сообщает "ОПОРА", получившая видео с места событий.

По информации полиции, в городе зафиксировано два автобуса с львовскими номерами. Правоохранители пообщались с молодыми людьми, те рассказали, что планируют "охранять избирательные участки" и являются журналистами. В подтверждение последнего факта показали удостоверение издания "Нова пора".

По информации из государственного реестра печатных средств массовой информации и информационных агентств как субъектов информационной деятельности такое медиа зарегистрировано в Запорожской области.

Известно, что три человека из группы «журналистов» прописаны в Запорожской области. Все остальные - во Львовской.

Отмечается, что «представители СМИ» уже пытались попасть в помещения участковых избирательных комиссий №461735 (город Стебник) и №461718 (город Дрогобыч). Председатели комиссий вместе с полицейскими в праве присутствия им отказали. У одного из представителей СМИ не было печати на журналистском удостоверении, другой имел свидетельство о регистрации издания с просроченной датой.

Местные выборы в Украине-2020: второй тур

Сегодня в Украине проходит второй тур выборов городского головы в 11 городах и депутатов 47 местных советов.

Мэров выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривном и Черкассах.

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Автор: Дмитрий Захаров