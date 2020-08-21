Нардеп объяснил, почему на Николаевщине перед визитом Зеленского билборды "Слуги народа" клеили с пожарной машины

Нардеп отметил, что действия рекламодателей и пожарных, по его мнению, не являются предосудительными.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский утверждает, что пожарная машина участвовала в поклейке билбордов с политической рекламой в поселке Казанка потому, что спасатели выполняли высотные работы в рамках договора с рекламным агентством.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Нардеп отметил, что действия рекламодателей и пожарных, по его мнению, не являются предосудительными.

«По поводу сегодняшней ситуации в Казанке, где пожарное авто клеит борды и проезжающие мимо активно возмущались, как это так - админресурс за наши налоги клеит партийную символику. На самом деле все гораздо проще, чем все думают. Перечень платных услуг пожарных частей довольно разнообразен - от элементарного обучения до высотных работ. Вот и в этот раз рекламная компания наняла пожарную часть на проведение вот таких работ», - заявил Негулевский.

Напомним, в поселке Казанка для поклейки бордов была использована спецмашина с автолестницей 17 государственной пожарно-спасательной части, которая базируется в данном населенном пункте.

Поездки Зеленского по Украине: что известно

Ранее в Николаеве к визиту президента второй раз за лето начали ремонтировать дорогу.

В Херсоне в ночь перед визитом Зеленского также взялись стелить новый асфальт.

В Комитете избирателей Украины считают, что глава государства в ходе своих поездок по регионам агитирует за партию "Слуга народа".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко