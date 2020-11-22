За содеянное нарушительнице грозит до двух лет лишения свободы.

В Ужгороде полиция открыла уголовное производство по факту выдачи членом УИК избирательного бюллетеня без предоставления соответствующих документов.

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Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Закарпатской области, расследование будет проводиться по части 1 статьи 158-1 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосование избирателем, участником референдума более чем один раз.

О нарушении избирательного законодательства на одном из участков города полиции сообщил наблюдатель. На месте правоохранители выяснили, что "член УИК выдала бюллетень для голосования избирателю, который не предоставил необходимых документов". За содеянное нарушительнице грозит до двух лет лишения свободы.

Местные выборы-2020 в Украине: второй тур

Сегодня, 22 ноября, в Украине проходит второй тур выборов городского головы в 11 городах и депутатов в 47 местных советов.

Мэров выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривном и Черкассах.

Результаты голосования должны быть установлены до 27 ноября включительно.

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Автор: Екатерина Жирий