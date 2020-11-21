В общей сложности с 5 сентября в полицию поступило 16,6 тыс. заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

В Украине с начала избирательной кампании полицейские открыли 1 тысячу 154 уголовных производства по фактам нарушений избирательного законодательства.

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Как сообщается на сайте Нацполиции,

в период с 5 сентября по 21 ноября в общей сложности поступило 16 тыс. 664 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Всего органами полиции составлено 2 тыс. 480 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 1 тыс. 154 уголовных производствах: 737 открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 417 - связанных с избирательным процессом.

Выборы-2020

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

15 ноября во многих населенных пунктах состоялись вторые туры выборов голов сельских, поселковых и городских советов. 22 ноября также будут проходить вторые туры голосования.

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Автор: Виктория Токарева