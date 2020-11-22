По состоянию на 15:00 в полицию поступило 108 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

В Днепре полиция открыла три уголовных производства из-за нарушений во время второго тура выборов мэра города.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

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В частности, открыто два уголовных производства по ч. 1 и ч. 3 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса Украины.

«В рамках расследования первого факта будут установлены обстоятельства исчезновения печати избирательной комиссии на одном из участков в Амур-Нижнеднепровском районе. По второму нарушению полицейские расследуют факт подписи протокола о подсчете голосов избирателей до его окончательного заполнения, обнаруженный на избирательном участке в Новокодакском районе Днепра», - говорится в сообщении.

Также полицейские открыли уголовное производство после проверки сообщения, что в пгт Днепр проходят ярмарки с агитацией за одного из кандидатов на должность городского головы. Данный факт квалифицирован по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что по состоянию на 15:00 в полицию поступило 108 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Местные выборы-2020 в Украине: второй тур

Сегодня, 22 ноября, в Украине проходит второй тур выборов городского головы в 11 городах и депутатов в 47 местных советов.

Мэров выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривном и Черкассах.

Результаты голосования должны быть установлены до 27 ноября включительно.

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Автор: Светлана Макринская