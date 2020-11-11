Политтехнология и пропаганда – так политолог Андрей Золотарев охарактеризовал информацию о результатах выборов, которую распространяют подконтрольные нынешнему мэру Днепра Борису Филатову СМИ.

Об этом Золотарев написал на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, на самом деле ни о какой победе в первом туре и речи быть не могло, ведь на самом деле "Филатова поддержала лишь десятая часть горожан".

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Как отмечает политолог, идея об "украденной" кем-то победе в первом туре должна лишь внушить горожанам мысль "о неоспоримой легитимности Бориса Филатова".

Кроме того, продолжил Золотарев, Филатов нервничает от мысли, что его сопернику Загиду Краснову удастся мобилизовать протестный электорат и выиграть выборы.

"Главный аргумент "филатовых" - он хоть что-то делает. Но на самом деле вопрос должен стоять в другой плоскости – насколько качественно и эффективно это делается? Мост обещали отремонтировать за 9 месяцев, а по факту ремонтировали 3 года. Но до конца не довели и бюджет вырос в два раза. Метро обещали сдать в 2020-м, но не сдадут и в 2021-м. Зато благодаря безграмотным действиям коммунальников общежитие горного чуть не ушло под землю, а какое количество денег ушло, чтобы спасти здание, никто не спрашивает. Можно говорить о дорогах, которые без конца переделывают, о ремонте фасадов, который стал сверхкоррупционной по своему масштабу схемой. Думаете, что это работа или забота мэра о городе?" - пишет Золотарев.

"... Поддерживая Филатова, мы нанимаем команду коррупционеров и рейдеров, которые уже показали свою неэффективность еще на пять лет. Вопрос даже не в деньгах, а в элементарной справедливости", - подытожил политолог.

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Автор: УНИАН